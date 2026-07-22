Un murales dedicato a Ferran Torres è stato vandalizzato a Barcellona. Apparentemente dietro gli atti ci sarebbero ragioni politiche.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Un murales, raffigurante Ferran Torres baciare la Coppa del Mondo e realizzato da TvBoy, è stato vandalizzato e rovinato pochi giorni dopo la sua creazione. Stando a quanto riportato da A Bola, le motivazioni dietro tale atto sono di natura politica.
Murales in onore di Ferran Torres deturpato
Il gol di Ferran Torres ha regalato la gioia sportiva più grande della storia recente a tutti gli spagnoli. La rete dello spagnolo al 106 minuto contro l'Argentina ha infatti regalato alle furie rosse la vittoria del Mondiale, trofeo che in casa roja mancava dal 2010. Una rete decisiva, su assist di Nico Williams, che ha permesso alla Spagna di vincere il suo secondo trofeo mondiale, ed a Ferran Torres di scrivere indelebilmente il suo nome nella storia del calcio.
Ed in patria il calciatore - che potrebbe lasciare il Barcellona in estate - è stato osannato e giustamente tributato per essere stato l'eroe della finale. TvBoy, noto street artist italiano che vive a Barcellona, ha deciso di dedicare un murales all'attaccante. Nel'opera si può notare infatti Ferran baciare la Coppa del Mondo tanto desiderata e tanto ambita. Il murales si può ammirare sui muri di Carrer Escurial, situata nel tanto catalano quartiere di Gracia.
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Nonostante ciò però TvBoy non si è detto spaventato dall'accaduto, e ha dichiarato che continuerà a praticare la sua arte. L'artista non è nuovo a degli atti contro le sue opere, essendo esse spesso di natura politica.
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