Un murales, raffigurante Ferran Torres baciare la Coppa del Mondo e realizzato da TvBoy, è stato vandalizzato e rovinato pochi giorni dopo la sua creazione. Stando a quanto riportato da A Bola, le motivazioni dietro tale atto sono di natura politica.

Murales in onore di Ferran Torres deturpato

ELCHE, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Ferran Torres della Spagna sbaglia un calcio di rigore durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Georgia allo stadio Manuel Martínez Valero, l'11 ottobre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il gol di Ferran Torres ha regalato la gioia sportiva più grande della storia recente a tutti gli spagnoli. La rete dello spagnolo al 106 minuto contro l'Argentina ha infatti regalato alle furie rosse la vittoria del Mondiale, trofeo che in casa roja mancava dal 2010. Una rete decisiva, su assist di Nico Williams, che ha permesso alla Spagna di vincere il suo secondo trofeo mondiale, ed a Ferran Torres di scrivere indelebilmente il suo nome nella storia del calcio.

Ed in patria il calciatore - che potrebbe lasciare il Barcellona in estate - è stato osannato e giustamente tributato per essere stato l'eroe della finale. TvBoy, noto street artist italiano che vive a Barcellona, ha deciso di dedicare un murales all'attaccante. Nel'opera si può notare infatti Ferran baciare la Coppa del Mondo tanto desiderata e tanto ambita. Il murales si può ammirare sui muri di Carrer Escurial, situata nel tanto catalano quartiere di Gracia.

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E, a soli pochi giorni dalla vittoria della Spagna,. Stando a quanto raccontato da A Bola infatti, sull'opera sono comparse secchiate di vernice bianca ad oscurare il capolavoro. Ma non solo, insieme alla vernice si possono notare anche delle scritte in catalano, scritte. Sappiamo benissimo quanto a Barcellona l'identità catalana sia presente, con gran parte degli abitanti della città che vorrebbero l'indipendenza dal resto della nazione.

Nonostante ciò però TvBoy non si è detto spaventato dall'accaduto, e ha dichiarato che continuerà a praticare la sua arte. L'artista non è nuovo a degli atti contro le sue opere, essendo esse spesso di natura politica.