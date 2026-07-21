Il futuro di Ferran Torres potrebbe essere al centro di uno degli episodi del calciomercato di questa estate. Come riferisce il giornale francese L'Equipe, inatti, il centravanti del Barcellona è conteso dal Real Madrid e dal PSG.

Ferran Torres: “I got criticised many times but the destiny gives beautiful things to those who deserve”.



“It’s not my goal; it’s from 47M of Spanish fans”. pic.twitter.com/uLmIPlN97V — Marie Anne ❤️💙 (@fcbmessiaddict) July 20, 2026

Ferran Torres, l'uomo del momento: le big d'Europa lo vogliono

L'uomo che ha deciso un. Il suo gol ha chiuso la finalissima contro l'e regalatoalla. Il suo valore è salito, aumentato di colpo. Adesso, inoltre, il 26enne potrebbe diventare il centro di una battaglia di mercato fra più squadre, decise ad assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione calcistica.

Come riporta Mundo Deportivo la prima società che si sta muovendo è quella dove Torres milita: il Barcellona. Il club del presidente Laporta, infatti, sta lavorando dato che vuole tenere tra le sue fila il giocatore. Il contratto del centravanti scade a giugno 2027 e il Barca vorrebbe rinnovarlo e blindarlo. Non sarà facile. A causa delle norme del fair play finanziario, infatti, il suo rinnovo potrà essere finalizzato solamente a settembre. Mundo Deportivo, ha anche scoperto che la settimana prossima sarebbe in programma un incontro tra il calciatore e la dirigenza della società blaugrana.

Sulle sue tracce poi, ci sono anche due colossi del calcio europeo. Il primo, come riporta il giornale francese L'Equipe è il grande rivale del Barcellona: il Real Madrid di Florentino Perez, intento a spendere milioni con l'obiettivo di fornire a Mourinho una corazzata che torni a trionfare in Spagna e in Europa. Secondo il quotidiano, inoltre, anche il PSG si starebbe muovendo per inserirsi in questa complessa partita per poter avere Ferran Torres. Tanto che il tecnico dei parigini, Luis Enrique, avrebbe già parlato personalmente con il calciatore spagnolo per spiegare bene i progetti del suo club e cercare di convincerlo. Il tecnico asturiano, che ha lavorato con Ferran nella nazionale spagnola, vuole rinforzare il reparto offensivo con il giocatore valenciano, viste le probabili partenze di Barcola e Kang-in Lee e il trasferimento già confermato di Gonçalo Ramos al Milan.