Dopo la conclusione del Mondiale in Nord America, il Paris Saint Germain ha chiuso l'operazione per il ritorno di Lucas Digne, esercitando la clausola rescissoria presente nel contratto del terzino con l'Aston Villa. Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore francese è già impegnato nelle visite mediche prima della firma sul nuovo contratto, che avrà una durata di 3 anni, fino a giugno 2029.

A Parigi l'ex Roma sarà chiamato a ricoprire il ruolo di alternativa a Nuno Mendes sulla corsia sinistra. La sua esperienza internazionale e la conoscenza dell'ambiente rappresentano due caratteristiche particolarmente apprezzate dalla dirigenza e da Luis Enrique, che potrà contare su un profilo affidabile per affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato e coppe.

Il ritorno di Digne al Paris Saint Germain

Come riportato da, assicurarsi il difensore, il PSG ha versato i circaprevisti dalla clausola, superando ogni ostacolo nella trattativa con il club inglese, con cui è stato protagonista nelle ultime 5 stagioni. Digne firmerà un contratto triennale e tornerà così a vestire la maglia pariginala sua prima esperienza nella capitale francese.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Lucas Digne dell'Aston Villa controlla la palla durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Beşiktaş Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Si tratta infatti di un clamoroso ritorno a casa per il terzino titolare della Nazionale francese, che aveva giocato prima nel Lille. e poi successivamente nel Paris Saint Germain tra il 2013 e il 2015 prima di intraprendere un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di Roma, Barcellona, Everton e infine Aston Villa. Nelle ultime stagioni è stato uno dei punti di riferimento della squadra di Unai Emery, con cui è riuscito a conquistare l'Europa League nell'ultima stagione.

🔴🔵🔐 Deal confirmed since last week: Lucas Digne, new Paris Saint-Germain player until June 2029.



The release clause was triggered last week with formal steps now in place. Deal 100% done.



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Il PSG aggiunge così un tassello importante alla propria rosa, un giocatore da 64 presenze in nazionale e 253 in Premier League oltre all'esperienza in Serie A e in Liga, mentre l'Aston Villa dovrà intervenire sul mercato per sostituire un giocatore che nelle ultime stagioni è stato uno dei leader della squadra di Birmingham.