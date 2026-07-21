Il centrocampista argentino difende il gruppo dopo la sconfitta in finale di Coppa del Mondo e attacca chi "aspettava la caduta" dell'Albiceleste
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Rodrigo De Paul parla al popolo argentino dopo la disfatta al MetLife Stadium. Il centrocampista dell'Albiceleste in forza all'Inter Miami, reduce dalla deludente sconfitta nella finale del Mondiale 2026 contro la Spagna, si è lasciato andare ad un messaggio sui social particolarmente carico di emozione e, forse, frustrazione.
Il post sui social di De PaulIn un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, Rodrigo De Paul ha espresso tutte le sue sensazioni in merito alla sconfitta dell'Argentina per 1-0 contro la Spagna nella finale del Mondiale: "Il dolore più grande è quello di non essere riusciti a riportare la Coppa del Mondo nel nostro Paese, perché se c'era qualcuno che meritava di rivivere quell'emozione, eravate voi".
Continuando, l'ex Atletico Madrid e Udinese ha rimarcato il grande legame tra la Seleccion e il popolo argentino: "Con il passare delle ore, però, ci state facendo capire che il vostro legame con questo gruppo va oltre il trofeo, ed è qualcosa a cui voglio aggrapparmi per superare questo momento".
Il duro sfogo del centrocampista argentinoAll'interno del post sui social media, De Paul, però, non ha risparmiato qualche frecciatina a chi osteggiava contro la Scaloneta: "Oggi vedo quante persone si aspettavano questa caduta, diffondendo teorie di complotto infondate durante i Mondiali per lenire il dolore di chi non ha potuto vivere ciò che tutti gli argentini stavano vivendo, perché i nostri sorrisi li infastidiscono, perché i nostri modi li irritano... Ma questo ha solo confermato che la passione e l'amore per la nostra maglia possono superare qualsiasi cosa".
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