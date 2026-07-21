Rodrigo De Paul parla al popolo argentino dopo la disfatta al MetLife Stadium. Il centrocampista dell'Albiceleste in forza all'Inter Miami, reduce dalla deludente sconfitta nella finale del Mondiale 2026 contro la Spagna, si è lasciato andare ad un messaggio sui social particolarmente carico di emozione e, forse, frustrazione.

Il post sui social di De Paul

Rodrigo De Paul ha espresso tutte le sue sensazioni in merito alla sconfitta dell'Argentina per 1-0 contro la non essere riusciti a riportare la Coppa del Mondo nel nostro Paese, perché se c'era qualcuno che meritava di rivivere quell'emozione, eravate voi". In un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social,ha espresso tutte le sue sensazioni in merito alla sconfitta dell'per 1-0 contro la Spagna nella finale del Mondiale: "Il dolore più grande è quello di, perché se c'era qualcuno che meritava di rivivere quell'emozione, eravate voi".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Rodrigo De Paul dell'Argentina reagisce con il compagno di squadra Lionel Messi durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo Stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Continuando, l'ex Atletico Madrid e Udinese ha rimarcato il grande legame tra la Seleccion e il popolo argentino: "Con il passare delle ore, però, ci state facendo capire che il vostro legame con questo gruppo va oltre il trofeo, ed è qualcosa a cui voglio aggrapparmi per superare questo momento".

Il duro sfogo del centrocampista argentino

Oggi vedo quante persone si aspettavano questa caduta, diffondendo teorie di complotto infondate durante i Mondiali per lenire il dolore di chi non ha potuto vivere ciò che tutti gli argentini stavano vivendo, perché i nostri sorrisi li infastidiscono, perché i nostri modi li irritano...

Ma questo ha solo confermato che la passione e l'amore per la nostra maglia possono superare qualsiasi cosa"

.

Caricamento post Instagram...

Farà male a lungo, ma oggi più che mai sono orgoglioso di essere argentino

".

All'interno del post sui social media, De Paul, però, non ha risparmiato qualche frecciatina a chi osteggiava contro la Scaloneta: "Infine, ilha chiuso il suo delicato messaggio post-campionato mondiale, scrivendo: "