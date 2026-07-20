Nico Paz fa una speciale promessa ai tifosi dell'Albiceleste. Il talento argentino del Como, reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale 2026 contro la Spagna, pur senza aver calcato il campo del MetLife Stadium collezionando appena 71 minuti complessivi in questo campionato del mondo, ha deciso di rinnovare il proprio impegno con la Seleccion promettendo ai tifosi dell'Albiceleste che darà tutto nel tentativo di riportare la Coppa del Mondo in Argentina.

La promessa di Nico Paz all'Argentina

In un lungo messaggio sui propri canali social, Nico Paz ha inizialmente espresso tutta la sua gratitudine per aver fatto parte del gruppo guidato da Lionel Scaloni in questo Mondiale: "Oggi più che mai, sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa squadra e di far parte di un gruppo di persone incredibili che vivono e respirano questi colori e danno il massimo in ogni momento. Posso solo dire grazie".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Nico Paz dell'Argentina controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

All'interno del messaggio, il talentuoso trequartista del Como ha poi deciso di lanciare un'importante promessa ai tifosi dell'Argentina: "Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare la Coppa del Mondo in Argentina".

I complimenti alla Spagna

Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli

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Lunga vita all' Argentina , sempre, nella buona e nella cattiva sorte!

".

, nato in Spagna (a Santa Cruz de Tenerife, dal padre Pablo Paz, ex difensore della nazionale argentina) e cresciuto nel settore giovanile del, ha inoltre voluto rendere omaggio alla conquista del titolo mondiale da parte della Roja scrivendo: "".Infine, ilha chiuso il suo toccante messaggio post-campionato mondiale, mandando un pensiero a tutto il popolo argentino: "