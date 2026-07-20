Nel corso della sua carriera agonistica aveva giocato per tre squadre tra cui il Liverpool con cui ha vinto tre titoli europei
Il Liverpool inaugura la scultura nel ricordo di Diogo Jota e André Silva
Lutto nel mondo del calcio e, in particolar modo, quello inglese a causa della dipartita di Kevin Keegan. Negli ultimi minuti, infatti, è stata annunciata la tragica notizia riguardante l'ex attaccante ed allenatore, il quale aveva 75 anni. Viene considerato come uno dei migliori inglesi nella storia del calcio e, durante la sua carriera agonistica, ha vinto diversi trofei e riconoscimenti individuali.
Morto a 75 anni l'ex attaccante di Liverpool ed Amburgo Kevin KeeganNegli ultimi minuti, la famiglia dell'ex attaccante ne annunciato la morte. Keegan aveva un cancro allo stomaco. Qualche mese fa, sul palco del Tyne Theatre and Opera House, ha raccontato che ha scoperto della grave malattia dopo aver subito un intervento a seguito di un incidente in auto. Tuttavia, nelle ultime settimane era stato intervistato da Daily Mail dichiarando che il cancro aveva raggiunto il quarto stadio e che, per combatterlo, i medici stavano utilizzando un metodo sperimentale.
Nato nel 1951, Keegan ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio con la maglia dello Scunthorpe United, con il quale ha fatto l'esordio nel 1968. Tre anni più tardi, per volere di Bill Shankly, diventa un nuovo giocatore del Liverpool e vince titoli nazionali ed internazionali. Tra questi spiccano: tre campionati vinti nel 1973, nel '76 e l'anno successivo; due Coppe UEFA vinte nel '73 contro il Borussia Mönchengladbach e tre anni dopo contro il Club Bruges; Coppa dei Campioni del '77 contro il già menzionato Gladbach.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA