Lutto nel mondo del calcio e, in particolar modo, quello inglese a causa della dipartita di Kevin Keegan. Negli ultimi minuti, infatti, è stata annunciata la tragica notizia riguardante l'ex attaccante ed allenatore, il quale aveva 75 anni. Viene considerato come uno dei migliori inglesi nella storia del calcio e, durante la sua carriera agonistica, ha vinto diversi trofei e riconoscimenti individuali.

Morto a 75 anni l'ex attaccante di Liverpool ed Amburgo Kevin Keegan

Negli ultimi minuti, ladell'ex attaccante ne annunciato la morte. Keegan aveva unallo. Qualche mese fa, sul palco del Tyne Theatre and Opera House, ha raccontato che ha scoperto della grave malattia dopo aver subito una seguito di unin auto. Tuttavia, nelle ultime settimane era stato intervistato da Daily Mail dichiarando che il cancro aveva raggiunto ile che, per combatterlo, i medici stavano utilizzando un

Liverpool, Inghilterra - 26 dicembre 2018: L'ex calciatore del Liverpool Kevin Keegan prima della partita di Premier League tra Liverpool e Newcastle ad Anfield. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Nato nel 1951, Keegan ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio con la maglia dello Scunthorpe United, con il quale ha fatto l'esordio nel 1968. Tre anni più tardi, per volere di Bill Shankly, diventa un nuovo giocatore del Liverpool e vince titoli nazionali ed internazionali. Tra questi spiccano: tre campionati vinti nel 1973, nel '76 e l'anno successivo; due Coppe UEFA vinte nel '73 contro il Borussia Mönchengladbach e tre anni dopo contro il Club Bruges; Coppa dei Campioni del '77 contro il già menzionato Gladbach.

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Nel 1977 lascia la sua patria e firma per l'che, per comprarlo, ha versato nelle casse del Liverpool. Coi tedeschi ha vinto lanelmentre l'anno dopo ha perso la finale di Coppa dei Campioni contro il. Sia nelche l'anno dopo l'inglese ha vinto il. Dalalha giocato nuovamente in patria prima cole poi cole, in seguito, si è ritirato. Dopo aver lasciato il calcio giocato, Keegan ha iniziato ad allenare. Durante l'esperienza da tecnico ha vinto due volte la, una col Newcastle nel '93 e l'altro colnove anni dopo. Nel '99, invece, ha vinto lacol