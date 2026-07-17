Tra i calciatori che comporranno la rosa del Liverpool per la stagione 2026/2027 figura anche Dominik Szoboszlai. Il centrocampista, infatti, sta per disputare la sua quarta stagione con la maglia del club che milita in Premier League, che l'ha acquistato dai tedeschi del Lipsia. Nelle ultime ore, la squadra inglese ha annunciato in via ufficiale di aver rinnovato il contratto del giocatore ungherese. Per di più, da quando gioca in Inghilterra il centrocampista ha avuto come allenatori Jurgen Klopp ed Arne Slot, mentre in quest'annata sta per essere allenato dallo spagnolo Andoni Iraola.

Szoboszlai ha rinnovato il contratto col Liverpool: il comunicato ufficiale

Dal suo arrivo nel club inglese, il classe 2000 nato in Ungheria ha giocato 147 partite e ha realizzato 28 reti. Alla sua prima annata coi Reds, Szoboszlai ha vinto la Carabao Cup mentre nella stagione successiva ha vinto la Premier League. Di recente. il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'ex Lipsia fino al 2031. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Liverpool riguardante il rinnovo dell'ungherese:

"Dominik Szoboszlai ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool FC. Il nazionale ungherese ha messo carta su penna per prolungare il suo accordo con i Reds prima dell'inizio della campagna 2026-27. La prossima stagione sarà la quarta di Szoboszlai con il club dal suo arrivo dall'RB Leipzig nell'estate del 2023, e la prima sotto la guida dell'allenatore Andoni Iraola. Ad oggi, Szoboszlai ha collezionato 147 presenze con il Liverpool in tutte le competizioni, segnando 28 volte".

Liverpool, Inghilterra - 24 maggio 2026: Dominik Szoboszlai del Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

"Il suo primo mandato ad Anfield è stato caratterizzato dal successo nella Coppa Carabao, prima del trionfo in Premier League di cui il centrocampista è stato parte integrante nel 2024-25. Szoboszlai ha poi ottenuto il suo massimo rendimento individuale con i Reds nella passata stagione, totalizzando 13 gol e 12 assist in 53 partite. È stato debitamente selezionato dai tifosi come Standard Chartered Player of the Season della squadra maschile". Ai canali ufficiali del club, il giocatore ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui. Forse è il giorno migliore della mia vita dopo l'aver firmato col Liverpool per la prima volta e la nascita di mio figlio".