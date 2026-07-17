L'Inter vuole continuare ad essere la protagonista indiscussa del campionato di Serie A. Dopo aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia nella passata stagione, gli uomini di Cristian Chivu vogliono continuare il loro percorso di crescita. A tal proposito, direttamente dal ritiro estivo in Germania, precisamente a Donaueschingen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Piotr Zieliński, sottolineando il momento della squadra e le ambizioni future del Club.

Gli obiettivi di Piotr Zieliński

Il polacco ha collezionato complessivamentecon la maglia nerazzurra, impreziosite da. Il suo primo anno con l'Inter è stato al di sotto delle aspettative, ma con l'arrivo di Chivu, il centrocampista è stato un uomo decisivo per la conquista del

MILANO, ITALIA – 17 maggio 2026: Josep Martínez e Piotr Zielinski dell’Inter festeggiano la conquista del 21º Scudetto durante la parata in autobus per le vie di Milano, il 17 maggio 2026. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Nel corso della sua intervista, il numero 7 ha sottolineato gli obiettivi della squadra, ribadendo che non hanno intenzione di accontentarsi dei successi della passata stagione. La missione è quella di poter continuare a vincere in Italia e migliorare il percorso in Europa:"Non vogliamo pensare alla passata stagione, ormai è acqua passata. Vogliamo e dobbiamo lavorare al meglio per questo nuovo anno, vogliamo ripetere ciò che di bello è stato fatto. Abbiamo la voglia e il dovere di fare qualcosina in più anche in Champions League, stiamo lavorando tantissimo per iniziare al meglio la stagione".

Durante il suo intervento, Zieliński ha parlato anche del lavoro di Cristian Chivu, rivelando il messaggio che il tecnico romeno ha voluto lasciare:"Il mister ci parla molto spesso, ci sostiene sempre. Ci ha detto che dobbiamo lasciare alle spalle quanto fatto lo scorso anno, che dobbiamo prepararci al meglio per questa nuova stagione. Siamo carichi e fiduciosi, sappiamo quanto l'allenatore ci faccia lavorare al meglio".

DONAUESCHINGEN, GERMANIA – 17 luglio 2026: L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu dà indicazioni durante la sessione di allenamento dei nerazzurri nel ritiro estivo, il 17 luglio 2026 a Donaueschingen, in Germania. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

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Dalla crescita personale al tifo per Lautaro Martinez

Guardando invece, il polacco ha mostrato grande fiducia nei compagni e grande determinazione nel lavoro svolto:"Ci sono 3-4 squadre che come noi vogliono vincere lo Scudetto.. Posso dire che stiamo lavorando benissimo, abbiamo iniziato con il piglio giusto. Questo è un grande gruppo. Vogliamo migliorare sempre di più, specialmente in Champions League sappiamo che l'anno scorso abbiamo fatto un percorso al di sotto delle nostre aspettative".Successivamente, il centrocampista ha parlato del proprio percorso di crescita con la maglia dell'Inter, spiegando di voler incidere ancora di più sul rendimento della squadra:"Io voglio dare sempre il massimo per questa maglia e voglio ripagare la fiducia di tutti. Ogni centrocampista ha qualità differenti, ma ci aiutiamo in continuazione, ognuno ruba qualcosa dall'altro".

Zieliński ha poi speso parole importanti nei confronti di Stankovic, elogiandone le qualità viste già dai primi allenamenti:"Si è inserito benissimo nel gruppo, ha già mostrato le sue qualità, ci servono sicuramente giocatori del genere. Sono sicuro che farà bene. Non è stato facile per me, il primo anno sono stato bloccato da molti infortuni, ma ora sto bene, voglio aiutare i miei compagni e continuare a vincere con questa maglia".

MILANO, ITALIA – 17 maggio 2026: Lautaro Martínez dell’Inter festeggia la conquista del 21º Scudetto durante la parata in autobus per le vie di Milano, il 17 maggio 2026. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

In chiusura, il polacco ha parlato della finale del Mondiale, confermando il pieno sostengo da parte dello spogliatoio al loro capitano Lautaro Martinez:"Sarà una sfida bellissima, però gioca il nostro capitano, tutti faremo il tifo per lui. Anche se in passato ho giocato con Fabian Ruiz, ma faccio il tifo per l'Argentina. Lautaro è stato fondamentale nella semifinale, spero che segni anche in finale e porti a casa il suo secondo Mondiale, sarei contentissimo per il nostro leader".