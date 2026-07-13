Cristian Chivu non sembra disperato. Il calciomercato dell'Inter non è ancora entrato nel vivo, ma ci sono a disposizione oltre 45 giorni per riuscire a colmare le lacune della rosa. Per il momento, il vero nodo rimane l'esterno che possa rimpiazzare Denzel Dumfries. Eppure, dalle ultime parole dell'allenatore rumeno, non è escluso che la soluzione possa essere già "in casa".

Inter, Chivu a sorpresa: "Chi al posto di Dumfries? Diouf!"

Nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio, si è tenuta la prima conferenza stampa della stagione congiunta con Marotta e Chivu che hanno presentato l'annata calcistica. Isaranno tra i favoritissimi anche quest'anno, sebbene stiano incontrando delle difficoltà nel finalizzare le proprie trattative. Sfumati Marco Palestra, andato al Chelsea, e Anan Khalaili , per ragioni fisico-atletiche, resta unchi possa occupare la casella di esterno alto a destra. Eppure, già durante la scorsa stagione, Chivu si è trovato costretto ad adattarvi un calciatore che sembrava inizialmente destinato a un altro ruolo:

GENOVA, ITALIA - 14 DICEMBRE: Cristian Chivu, allenatore dell'Inter (a destra), festeggia con Andy Diouf dell'Inter dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e FC Internazionale allo Stadio Luigi Ferraris il 14 dicembre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Di seguito le parole dell'ex allenatore del Parma: "Io ho questa pazza idea di farlo diventare un quinto e in determinate partite ha fatto vedere belle cose con spensieratezza, coraggio, uno contro uno. Ha cambiato spesso le partite, come nella semifinale con il Como, dove ha creato caos nella loro organizzazione difensiva. Lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, quindi dovrò essere bravo a insegnargli determinate cose. Abbiamo uno staff preparato per questo, poi in certe partite sarà accontentato anche da mezzala. A me ora piace da quinto, ha caratteristiche che ci mancano".

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Insomma, nessuna certezza che sia davvero lui l'erede di Dumfries, ma un tentativo di adattamento verrà fatto da Chivu. "Spesso abbiamo adattato qualcuno come, che hanno qualità per giocare un po’ più avanti., il fatto che i giocatori si debbano adattare all’avversario, alla partita e a quello che offre il momento., la flessibilità, il trovare velocemente la giusta modalità per vincere la partita".