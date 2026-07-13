Anan Khalaili non sarà un calciatore dell'Inter. L'esterno israeliano è stato vicinissimo ai nerazzurri di Milano, salvo aver visto saltare all'ultimo il trasferimento per non meglio definiti intoppi fisici. La mancata idoneità sportiva del CONI ha frustrato dirigenza, tifosi e lo stesso calciatore.

Inter, continua la ricerca del sostituto di Dumfries

Non è un'estate memorabile, fin qui, per il mercato interista. Tra trattive che stentano a decollare e alcune saltate dopo che parevano definite,per vedere calciatori di livello ad Appiano Gentile. A seguito dell'operazione di calciomercato che avrebbe dovuto portaredall'Atalanta all'Inter, anche il passaggio di Anan Khalaili è sfumato incredibilmente. Stavolta, come noto, l'Inter però non ha alcuna responsabilità. È stato ila spingere affinché non ci fosse l'avvallo finale e, dopo visite mediche approfondite, il trasferimento è definitivamente saltato.

BRUXELLES, BELGIO - 14 MAGGIO: Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise osserva durante il riscaldamento prima della partita della finale di Coppa del Belgio tra Union Saint-Gilloise e RSC Anderlecht allo Stade Roi Baudouin il 14 maggio 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Al classe 2004 era stato promesso un contratto quinquennale, mentre ai belgi dell'Union Saint Gilloise sarebbero spettati 25 milioni di euro più bonus. Adesso Marotta e Ausilio si ritrovano costretti a inseguire ancora un sostituto di Dumfries approdato al Real Madrid. Lo stesso presidente del club nerazzurro, nella conferenza stampa che ha annunciato il via alla nuova stagione sportiva, ha confermato non ci siano più i margini per vedere il ventunenne sotto il Duomo.

Khalaili non ci sta: "Odiate il bene, preferite il male"

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Anan Khalaili ha deciso di usare il suo profilo Instagram per manifestare tutta la sua. Sebbene non trapeli totale chiarezza dalle sue parole, è evidente che si riferisca alla trattiva di mercato saltata: "Nella storia l'israeliano posa con la maglia numero 25 dell'Union Saint Gilloise indosso con il capo chino verso il terreno di gioco. Non manca l'emoji delle mani giunte che chiude la citazione.