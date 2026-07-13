Anan Khalaili, a un passo dal trasferirsi a Milano, vede sfumare il proprio sogno di giocare per l'Inter. Ha scelto Instagram per esprimere la sua frustrazione.
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Anan Khalaili non sarà un calciatore dell'Inter. L'esterno israeliano è stato vicinissimo ai nerazzurri di Milano, salvo aver visto saltare all'ultimo il trasferimento per non meglio definiti intoppi fisici. La mancata idoneità sportiva del CONI ha frustrato dirigenza, tifosi e lo stesso calciatore.
Inter, continua la ricerca del sostituto di DumfriesNon è un'estate memorabile, fin qui, per il mercato interista. Tra trattive che stentano a decollare e alcune saltate dopo che parevano definite, i tifosi nerazzurri dovranno aspettare ancora per vedere calciatori di livello ad Appiano Gentile. A seguito dell'operazione di calciomercato che avrebbe dovuto portare Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter, anche il passaggio di Anan Khalaili è sfumato incredibilmente. Stavolta, come noto, l'Inter però non ha alcuna responsabilità. È stato il CONI a spingere affinché non ci fosse l'avvallo finale e, dopo visite mediche approfondite, il trasferimento è definitivamente saltato.
Al classe 2004 era stato promesso un contratto quinquennale, mentre ai belgi dell'Union Saint Gilloise sarebbero spettati 25 milioni di euro più bonus. Adesso Marotta e Ausilio si ritrovano costretti a inseguire ancora un sostituto di Dumfries approdato al Real Madrid. Lo stesso presidente del club nerazzurro, nella conferenza stampa che ha annunciato il via alla nuova stagione sportiva, ha confermato non ci siano più i margini per vedere il ventunenne sotto il Duomo.
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