Ottime notizie per il Real Madrid e, in particolar modo, per Thibaut Courtois. L'estremo difensore della squadra spagnola, infatti, sarà a disposizione di José Mourinho in occasione della prima giornata della Liga 2026/2027. Il club della capitale giocherà il primo incontro del nuovo campionato nel weekend del 15 e del 16 agosto, quando ospiterà la Real Sociedad. Per quell'occasione, il portiere belga potrà essere schierato dal primo minuto nonostante l'infortunio riportato alcuni giorni fa.

Il Real Madrid avrà a disposizione Courtois al debutto in Liga

Nelle ultime settimane, Courtois ha giocato ilcon la. Il percorso della selezione che ha come commissario tecnico Rudi Garcia , però, ha trovato la sua conclusione ai quarti di finale, fase in cui i Diavoli Rossi hanno persocontro la. Di conseguenza, hanno salutato la competizione intercontinentale. Al minuto 71 dell'incontro, Courtois ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio ed è stato sostituito da, il quale ha subito la rete che ha permesso agli spagnoli di passare il turno. Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo AS ha riportato che, nel corso della giornata odierna, Courtois ha svolto degliper capire l'dell'infortunio.

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Thibaut Courtois of Real Madrid warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Fortunatamente, sia per lui che per il Real Madrid, la risonanza magnetica ha escluso infortuni gravi al quadricipite sinistro. Quest'esito permetterà all'estremo difensore di essere a disposizione di Mourinho per la prima giornata dell'edizione della Liga che inizierà tra un mese. Per di più, alla fine del mese in corso il portiere si unirà alla squadra per la preparazione pre-campionato. Tuttavia, il belga non dovrebbe scendere in campo il 1° agosto, quando i Blancos giocheranno in Austria l'amichevole contro la Fiorentina allenata da Fabio Grosso. Courtois, uscendo dalla clinica di Valdebebas, ha tirato un sospiro di sollievo nel sapere che non ha riportato gravi problemi. Dopo la visita, ha ricevuto delle indicazioni per la cura del quadricipite.