Zlatan Ibrahimovic attacca duramente Rudi Garcia dopo l'eliminazione del Belgio. L'opinionista svedese critica la scelta di schierare il portiere Lammens
Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi
Il tabellone dei Mondiali 2026 propone il caldissimo quarto di finale tra Spagna e Belgio. La nazionale iberica supera il turno e vola in semifinale grazie alla provvidenziale rete che Mikel Merino sigla proprio nei minuti finali del match. Il centrocampista spagnolo ripete la prodezza e bissa il gol decisivo che aveva già realizzato contro il Portogallo nel turno precedente. Zlatan Ibrahimovic, che attualmente lavora come opinionista sportivo del Mondiale per l'emittente televisiva Fox Sports, attacca duramente Rudi Garcia, Commissario Tecnico del Belgio, subito dopo l'eliminazione della squadra europea. Lo svedese punta il dito direttamente contro l'allenatore e pronuncia parole durissime in diretta televisiva: "Ritengo il selezionatore nazionale responsabile di questa sconfitta. È una decisione che costa la partita al Belgio". L'ex centravanti svedese non usa mezzi termini e accende subito la polemica.
Il nodo del portiere e l'uscita di Courtois: Ibrahimovic incola Rudi GarciaL'infortunio di Thibaut Courtois cambia improvvisamente le sorti del match al settantunesimo minuto di gioco, quando l'estremo difensore abbandona il terreno verde per un fastidio muscolare. Il titolare inamovibile lascia il campo sul risultato di assoluta parità, dopo aver effettuato ben quattro parate decisive e incassato una sola rete. Ibrahimovic critica aspramente la scelta del tecnico francese, il quale inserisce il giovane Senne Lammens del Manchester United al posto di Mike Penders dello Strasburgo. L'ex attaccante svedese insinua dubbi pesanti sui criteri di selezione del CT belga utilizzando domande retoriche incredibilmente affilate: "Perché rimpiazzare Courtois con Senne Lammens del Manchester United, mentre Mike Penders resta in panchina?". Zlatan accusa esplicitamente Garcia di favoritismi: "È forse perché Lammens gioca al Manchester United e Penders allo Strasburgo? Non è così che si seleziona un portiere per una squadra nazionale. Soprattutto quando vediamo cosa succede dopo".
Il gol decisivo e la sentenza implacabileLa controversa mossa tecnica causa un vero disastro sportivo proprio in occasione del gol decisivo che condanna i Diavoli Rossi. Ibrahimovic analizza minuziosamente l'azione finale e condanna senza appello l'intervento di Lammens sul tiro dalla distanza che Pau Cubarsi scaglia verso la porta. Secondo lo svedese, l'estremo difensore sbaglia clamorosamente la respinta e consegna il pallone direttamente sui piedi dell'attaccante spagnolo, il quale spinge facilmente la sfera in rete. Ibrahimovic emette una sentenza definitiva sulle qualità del ragazzo e non fa sconti a nessuno: "Lammens non è un buon portiere a questo livello. È sopravvalutato. Penders è molto meglio, e tutti lo vedono".
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