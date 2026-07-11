Il tabellone dei Mondiali 2026 propone il caldissimo quarto di finale tra Spagna e Belgio. La nazionale iberica supera il turno e vola in semifinale grazie alla provvidenziale rete che Mikel Merino sigla proprio nei minuti finali del match. Il centrocampista spagnolo ripete la prodezza e bissa il gol decisivo che aveva già realizzato contro il Portogallo nel turno precedente. Zlatan Ibrahimovic, che attualmente lavora come opinionista sportivo del Mondiale per l'emittente televisiva Fox Sports, attacca duramente Rudi Garcia, Commissario Tecnico del Belgio, subito dopo l'eliminazione della squadra europea. Lo svedese punta il dito direttamente contro l'allenatore e pronuncia parole durissime in diretta televisiva: "Ritengo il selezionatore nazionale responsabile di questa sconfitta. È una decisione che costa la partita al Belgio". L'ex centravanti svedese non usa mezzi termini e accende subito la polemica.

Il nodo del portiere e l'uscita di Courtois: Ibrahimovic incola Rudi Garcia

L'infortunio di Thibautcambia improvvisamente le sorti del match al settantunesimo minuto di gioco, quando l'estremo difensore abbandona il terreno verde per un. Il titolare inamovibile lascia il campo sul risultato di assoluta, dopo aver effettuato ben quattrodecisive e incassato una sola rete.critica aspramente la scelta del tecnico francese, il quale inserisce il giovane Sennedelal posto di Mikedello. L'ex attaccante svedese insinua dubbi pesanti sui criteri di selezione delbelga utilizzando domande retoriche incredibilmente affilate: "Perché rimpiazzare Courtois con Senne Lammens del Manchester United, mentre Mike Penders resta in panchina?".accusa esplicitamentedi favoritismi: "È forse perché Lammens gioca al Manchester United e Penders allo Strasburgo? Non è così che si seleziona un portiere per una squadra nazionale. Soprattutto quando vediamo cosa succede dopo".

MILANO, ITALIA - 8 MARZO: Il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic osserva la situazione prima della partita di Serie A tra Milan e Inter allo stadio Giuseppe Meazza, l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il gol decisivo e la sentenza implacabile

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La controversa mossa tecnica causa un verosportivo proprio in occasione del gol decisivo che condanna i Diavoli Rossi.analizza minuziosamente l'azione finale e condanna senza appello l'intervento disul tiro dalla distanza che Pauscaglia verso la porta. Secondo lo svedese, l'estremo difensoreclamorosamente lae consegna il pallone direttamente sui piedi dell'attaccante spagnolo, il quale spinge facilmente la sfera in rete.emette una sentenza definitiva sulledel ragazzo e non fa sconti a nessuno: "Lammens non è un buon portiere a questo livello. È sopravvalutato. Penders è molto meglio, e tutti lo vedono".L'opinionista conclude il suo infuocato e polemicoattaccando frontalmente tutto lo staff tecnico belga, colpevole secondo lui di "aver gestito così male la situazione. È vergognoso. Vergognatevi, selezionatore nazionale e allenatore dei portieri". Ilincassa così un'amarasul campo, e chiude il torneo nonostante il traguardo storico del terzomondiale consecutivo dopo le edizioni dele del