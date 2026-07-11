Harry Kane ha rivelato di aver incontrato, diversi mesi fa, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E, inoltre, di aver giocato con lui una partita di golf, sport del quale Trump è un grande appassionato.

Kane e la surreale partita a golf con Trump

Harry Kane on playing golf with Donald Trump. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⛳️ pic.twitter.com/o8INXM9ao1 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 11, 2026

Kane ha rivelato, in conferenza stampa, di aver, Donald Trump. I fatti risalgono a più di un anno fa e si sono svolti a Palm Beach, in Florida. Non solo. L'attaccante del Bayern Monaco , infatti, è stato invitato dal presidente e i due hanno anche giocato, sport che Trump ama e che pratica molto spesso. Una esperienza particolare che il centravanti inglese ha narrato con queste parole: "Ci siamo incontrati e abbiamo giocato circa 18 mesi fa. Mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. Mi ha invitato lui e quando incontri il presidente è sempre una esperienza surreale. Giocare a golf con lui è stato ancora più surreale".

L'ex Tottenham ha anche raccontato della partita a golf spiegando di aver giocato bene ma che Trump è molto bravo, più di lui: "A dire il vero, ho giocato abbastanza bene. Ma lui gioca piuttosto bene. Spero di poter giocare a golf bene come lui quando avrò la sua età, questo è certo. Devo dire che si è trattato di una esperienza unica, ma sono grato che mi abbia invitato a giocare, senza dubbio". Le parole dell'attaccante inglese, che domani sfiderà la Norvegia del rivale Haaland, sono arrivate dopo che Trump si è complimentato con la squadra di Tuchel per aver eliminato il Messico. Sui suoi profili social, il presidente USA ha esaltato proprio Kane definendo la sua prestazione eroica e dichiarando che è un "bravo ragazzo" e che "Harry Kane dell'Inghilterra è un GRANDE giocatore!!".