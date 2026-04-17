Federico Iezzi

La scuola calcistica di Zagabria in Inter-Como: Baturina e Sucic, due talenti dalla Croazia
I due volti della semifinale di ieri sera
Pescarese, tifoso milanista e appassionato di storia e storia militare. Mi sono formato all'università di Bologna dove ho conseguito la laurea magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche, dopo una triennale in Storia. In seguito ho frequentato il Master in Giornalismo dell'Unibo laureandomi con una tesi sulla storia del Front National. Sono da sempre appassionato di storia e sono uno storico contemporaneista ed esperto di storia militare. Avido lettore, di romanzi e saggi di ogni tipo, mi piace anche guardare il mondo attraverso l'obiettivo della mia Lumix e viaggiare. Okay e che ci faccio su DerbyDerbyDerby? Semplice, mi piace il calcio e mi piace scrivere. Tifo Milan da quando sono piccolo e seguo da anni il Manchester United. Senza dimenticare il calcio della mia regione, l'Abruzzo: Il Pescara in testa, ma anche qualche puntata in Serie D e Eccellenza.
I due volti della semifinale di ieri sera
Un momento storico
Le belle parole del francese per la sua ex squadra
La caduta delle Foxes
Il gioeillino dei Magpies
I londinesi in crisi nera
I due ex Cherries
Lewandoski sul mercato
Mastantuono e le sue origini
Un ritorno in azzurro?
La festa del Barcellona
Nominato il successore di Lucescu
Julian Alvarez per la Champions League
L'Inter si prepara alla vittoria
Le parole di Tonali
Il pensiero dell'ex allenatore
Si ferma Gnabry
La crisi dei Blues
Pep saluta Silva
Messi sale in cattedra
Nessuno in pericolo di vita
Il norvegese lancia la sfida
Le condizioni del difensore spagnolo
Il futuro dell'attaccante britannico
I bianconeri sul centrocampista del City
Il pensiero di Neymar
La promessa dell'ex Napoli
L'ex Atalanta si racconta
La grande sfida del campionato inglese
Il tifo biancoverde a sostegno della squadra.