Federico Iezzi

collaboratore

Pescarese, tifoso milanista e appassionato di storia e storia militare. Mi sono formato all'università di Bologna dove ho conseguito la laurea magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche, dopo una triennale in Storia. In seguito ho frequentato il Master in Giornalismo dell'Unibo laureandomi con una tesi sulla storia del Front National. Sono da sempre appassionato di storia e sono uno storico contemporaneista ed esperto di storia militare. Avido lettore, di romanzi e saggi di ogni tipo, mi piace anche guardare il mondo attraverso l'obiettivo della mia Lumix e viaggiare. Okay e che ci faccio su DerbyDerbyDerby? Semplice, mi piace il calcio e mi piace scrivere. Tifo Milan da quando sono piccolo e seguo da anni il Manchester United. Senza dimenticare il calcio della mia regione, l'Abruzzo: Il Pescara in testa, ma anche qualche puntata in Serie D e Eccellenza.