Dal ritiro del Bologna a Valles, parla il centrocampista Tommaso Pobega, passato alla squadra in rossoblu a titolo definitivo dal Milan nella sessione di mercato dell'estate del 2025. Assieme al tecnico, Tedesco, ha parlato di Orsolini, degli obiettivi del club per la prossima stagione.

Le parole di Tommaso Pobega in conferenza stampa dal ritiro di Valles 👉 https://t.co/oQKZMRDQH1 🎙️#WeAreOne pic.twitter.com/jFAy2hDG3i — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 24, 2026

Le prime parole di Pobega, nella conferenza stampa dal ritiro dei felsinei, sono riguardo al nuovo allenatore del Bologna: "Il mister sta cercando di inserire le sue idee e la sua visione, noi a nostro modo stiamo cercando di capire e proviamo a metterle in campo nel miglior modo possibile. Rispetto a prima sono cambiate varie cose per quanto riguarda il posizionamento e le scelte". In seguito il centrocampista ha risposto ad una domanda sugli obiettivi del club, sarà un Bologna da Europa? "Dobbiamo ragionare partita dopo partita, come abbiamo fatto nelle ultime due stagioni. Alla lunga, se riesci a portare tante buone prestazioni, i punti arriveranno. Credo che pensare già all'obiettivo finale sia rischioso e non così corretto ma so che questa squadra ha dei valori tecnici, morali e umani da non sottovalutare".

Riccardo Orsolini, Bologna (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Riflette anche su cosa è cambiato per il reparto in cui gioca con l'arrivo di Tedesco e l'addio di Italiano: "Il lavoro che stiamo facendo serve a farci trovare soluzioni diverse e più dinamiche nel mezzo del campo. Ed è un qualcosa di diverso dall'anno scorso". Infine, tratta anche l'argomento caldo in questi giorni di mercato e preparazione estiva. Orsolini. La stella dei felsinei rinnoverà con i rossoblu? Oppure è arrivato il momento degli addii? "Ogni tanto c'è qualche battuta, ci scherziamo anche su in spogliatoio. Lo conosciamo e lo vediamo sereno, sia in campo sia fuori. Noi ci auguriamo che rimanga, perché è un giocatore importante e gli vogliamo bene. Penso che lui e la società parleranno. E penso che troveranno una soluzione. Lui si sta impegnando come sempre, come sei mesi fa, come un anno fa".