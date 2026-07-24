Giorgio Chiellini ha discusso del calcio italiano e delle sue problematiche. La voglia di un rinnovamento costante e di migliorarsi sono le basi per Euro2032.
Chiellini a St. Louis, che rovesciata: sarebbe stato un gol da urlo
Giorgio Chiellini è una delle voci più autorevoli nel panorama nazionale quando si parla dei problemi che il calcio italiano sta affrontando. Dirigente ancora relativamente giovane, il Chief Club Affairs Officer della Juventus sta maturando esperienza in questo ruolo di rappresentanza diplomatica del club bianconero. Nella giornata odierna, l'ex capitano ha affrontato davanti ai giornalisti il tema del rinnovamento e delle scelte che attendono la Federazione.
Chiellini e il calcio italiano: "Miglioriamo le nostre strutture"Ai media, l'ex difensore pisano si è rivolto dopo la presentazione di un master universitario, figlio della collaborazione tra Politecnico di Torino e Juventus. "Occorrono dei cambiamenti, ma penso che gradualmente stiano avvenendo. Le persone a cui ci sta affidando sono quelle giuste per affrontare la ripartenza. Necessitiamo di professionalità e, anche per questo, siamo qui a presentare questo master. Vogliamo dare l'opportunità a tutti, non solo del mondo dello sport, di accrescere le proprie competenze".
Incalzato su un possibile modello come quello americano, avendo lui stesso giocato a Los Angeles, Chiellini ha risposto nel seguente modo: "Gli Stati Uniti certamente possono rappresentare un modello, ma da adeguare alle nostre strutture e al nostro credo".
FIGC, ecco l'obiettivo: "Per Euro2032 dovremo essere pronti"L'obiettivo prioritario della Nazionale italiana è presentarsi all'Europeo del 2032 in condizioni ottimali. Spesse volte, il tema "stadi da rifare" è stato toccato senza tuttavia delle soluzioni immediate. A tal proposito, ecco quanto ha detto Giorgio Chiellini: "Dovremo essere pronti per il 2032, così da poter fare la nostra parte e gestire un evento importante". Crescere ed ammodernarsi, insomma, non può essere più un optional.
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