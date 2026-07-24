Giorgio Chiellini è una delle voci più autorevoli nel panorama nazionale quando si parla dei problemi che il calcio italiano sta affrontando. Dirigente ancora relativamente giovane, il Chief Club Affairs Officer della Juventus sta maturando esperienza in questo ruolo di rappresentanza diplomatica del club bianconero. Nella giornata odierna, l'ex capitano ha affrontato davanti ai giornalisti il tema del rinnovamento e delle scelte che attendono la Federazione.

Chiellini e il calcio italiano: "Miglioriamo le nostre strutture"

Ai media, l'ex difensore pisano si è rivolto dopo la presentazione di un, figlio della collaborazione tra Juventus . "Le persone a cui ci sta affidando sono quelle giuste per affrontare la ripartenza. Necessitiamo di professionalità e, anche per questo, siamo qui a presentare questo master. Vogliamo dare l'opportunità a tutti, non solo del mondo dello sport, di accrescere le proprie".

TORINO, ITALIA - 24 LUGLIO: Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer, durante la conferenza stampa della Juventus: Executive Master Internazionale in Pensiero Sistemico per Sport e Intrattenimento allo Stadio Allianz il 24 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Diego Puletto - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Incalzato su un possibile modello come quello americano, avendo lui stesso giocato a Los Angeles, Chiellini ha risposto nel seguente modo: "Gli Stati Uniti certamente possono rappresentare un modello, ma da adeguare alle nostre strutture e al nostro credo".

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