L'ex tecnico del Liverpool raccoglie l'eredità di Nagelsmann e firma un contratto che lo legherà alla Germania fino al 2030.
Klopp perde l'anello nuziale in campo dopo la vittoria sul Newcastle: il cameraman salva la situazione
Ora è ufficiale: la Germania riparte da uno degli allenatori più vincenti della storia recente del panorama calcistico. Dopo l'eliminazione al Mondiale 2026 ai danni del Paraguay, la Federazione tedesca ha scelto di sollevare dall'incarico Nagelsmann, affidando la panchina a Jürgen Klopp. A tal proposito, nella giornata odierna, il tecnico ex Liverpool si è presentato in conferenza stampa sottolineando l'entusiasmo per questa nuova avventura.
Il comunicato della Germania e lo staff di KloppKlopp ha firmato un contratto con la Nazionale tedesca che lo legherà fino al 2030. Per il tecnico si tratta di un ritorno in panchina dopo l'esperienza al Liverpool durata 9 anni. Alla guida dei Reds ha collezionato numeri straordinari conditi da ben 8 trofei, diventando il primo allenatore della storia del Club a vincere qualsiasi competizione. Nello specifico ha conquistato:1 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Fa Cup, 2 Coppe di Lega e 1 Community Shield.
L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social della Federazione Tedesca, che ha confermato la nomina di Klopp come nuovo commissario tecnico della Nazionale, con un messaggio di benvenuto:"Jürgen Klopp diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale tedesca. Come vice allenatori lo seguiranno Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. Un caloroso benvenuto nella DFB! Non vediamo l'ora di avervi con noi!".
Al fianco dell'ex Liverpool ci saranno quindi alcuni dei collaboratori che lo hanno accompagnato nei percorsi precedenti. Peter Krawitez e Pepijn Ljinders rappresentano due figure storiche nello staff del tecnico, mentre l'ex difensore Sven Bender ricoprirà il ruolo di assistente.
Caricamento post Instagram...
Le prime parole del neo tecnico della MannschaftKlopp inizierà la sua nuova avventura agli inizi di agosto, dopo che la DFB definirà gli ultimi dettagli per liberarlo dagli impegni con la Red Bull, società con cui ricopriva il ruolo di Head of Global Soccer. Nell'occassione della presentazione, il tecnico tedesco ha espresso tutto il suo orgoglio:"Per me questa è una grande occassione e una grande opportunità, sono felicissimo, non potevo rifiutare questa panchina".
Sul piano tecnico, l'ex Borussia Dortmund ha espresso la sua idea di gioco basata su alcuni principi fondamentali del suo credo:"Ho già le idee ben chiare, credo fortemente in quello che faccio. Vogliamo fare un pressing alto e costante. Abbiamo delle strategie ben precise e faremo di tutto per mostrarle in campo. Ci vorrà del tempo, ma possiamo fare del nostro meglio".
Inoltre Klopp, riferendosi ai giornalisti, ha risposto con determinazione ad alcune speculazioni circolate nelle settimane precedenti all'annuncio, secondo le quali il tedesco non avrebbe accettato la Germania per alcuni vincoli commerciali: "Sono rimasto molto sorpreso su quello che si diceva sul mio conto. Non ho mai rifiutato niente, sono uscite tante falsità sul mio conto, e questo non deve ripetersi più, altrimenti vado via".
Infine ha parlato anche della neo vincitrice del Mondiale 2026:" Sono davvero incredibili e hanno meritato il torneo, ma io sono un tipo coraggioso e determinato, farò e darò il meglio di me stesso per questo nuovo percorso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA