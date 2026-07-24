Ora è ufficiale: la Germania riparte da uno degli allenatori più vincenti della storia recente del panorama calcistico. Dopo l'eliminazione al Mondiale 2026 ai danni del Paraguay, la Federazione tedesca ha scelto di sollevare dall'incarico Nagelsmann, affidando la panchina a Jürgen Klopp. A tal proposito, nella giornata odierna, il tecnico ex Liverpool si è presentato in conferenza stampa sottolineando l'entusiasmo per questa nuova avventura.

Il comunicato della Germania e lo staff di Klopp

Klopp ha firmato un contratto con la Nazionale tedesca che lo legherà fino al. Per il tecnico si tratta di un ritorno in panchina dopo l'esperienza al Liverpool durata 9 anni. Alla guida deiha collezionato numeri straordinari conditi da, diventando il primo allenatore della storia del Club a vincere qualsiasi competizione. Nello specifico ha conquistato:

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 19 maggio 2024: Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, saluta e ringrazia i tifosi prima della partita di Premier League tra Liverpool FC e Wolverhampton Wanderers, disputata ad Anfield il 19 maggio 2024 a Liverpool, in Inghilterra.(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social della Federazione Tedesca, che ha confermato la nomina di Klopp come nuovo commissario tecnico della Nazionale, con un messaggio di benvenuto:"Jürgen Klopp diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale tedesca. Come vice allenatori lo seguiranno Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. Un caloroso benvenuto nella DFB! Non vediamo l'ora di avervi con noi!".

Al fianco dell'ex Liverpool ci saranno quindi alcuni dei collaboratori che lo hanno accompagnato nei percorsi precedenti. Peter Krawitez e Pepijn Ljinders rappresentano due figure storiche nello staff del tecnico, mentre l'ex difensore Sven Bender ricoprirà il ruolo di assistente.

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Le prime parole del neo tecnico della Mannschaft

Klopp inizierà la sua nuova avventura agli inizi di agosto, dopo che la DFB definirà gli ultimi dettagli per liberarlo dagli impegni con la, società con cui ricopriva il ruolo di. Nell'occassione della presentazione, il tecnico tedesco ha espresso tutto il suo orgoglio:", sono felicissimo, non potevo rifiutare questa panchina".

Sul piano tecnico, l'ex Borussia Dortmund ha espresso la sua idea di gioco basata su alcuni principi fondamentali del suo credo:"Ho già le idee ben chiare, credo fortemente in quello che faccio. Vogliamo fare un pressing alto e costante. Abbiamo delle strategie ben precise e faremo di tutto per mostrarle in campo. Ci vorrà del tempo, ma possiamo fare del nostro meglio".

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 19 maggio 2024: Virgil van Dijk del Liverpool incoraggia Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, a concedersi un altro giro d’onore dopo la sua ultima partita alla guida dei Reds, al termine della sfida di Premier League tra Liverpool e Wolverhampton Wanderers, disputata ad Anfield il 19 maggio 2024 a Liverpool, in Inghilterra. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Inoltre Klopp, riferendosi ai giornalisti, ha risposto con determinazione ad alcune speculazioni circolate nelle settimane precedenti all'annuncio, secondo le quali il tedesco non avrebbe accettato la Germania per alcuni vincoli commerciali: "Sono rimasto molto sorpreso su quello che si diceva sul mio conto. Non ho mai rifiutato niente, sono uscite tante falsità sul mio conto, e questo non deve ripetersi più, altrimenti vado via".

Infine ha parlato anche della neo vincitrice del Mondiale 2026:" Sono davvero incredibili e hanno meritato il torneo, ma io sono un tipo coraggioso e determinato, farò e darò il meglio di me stesso per questo nuovo percorso".