La notizia che giunge dall'Inghilterra, più precisamente da Sky Sports UK, è di quelle roboanti. Jeff Bezos, magnate e fondatore del colosso commerciale Amazon, nonché il quarto uomo più ricco del pianeta secondo le stime Forbes, starebbe pensando, insieme a una cordata di investitori, di acquisire una quota di minoranza di uno dei club più importanti d'Europa, il Liverpool.

Possibile svolta storica

Uno degli uomini più ricchi del mondo, quarto secondo le stime della rivista Forbes, con un patrimonio di quasi 257 miliardi di dollari, sarebbe interessato ad acquistare una quota di minoranza del, volto di punta di, fondatore die proprietario del Washington Post, ha avviato i colloqui per unirsi a una cordata di investitori, capitanata da, ex comproprietario del club inglese. Il motivo è decisamente chiaro: irrompere in un mondo fertile come quello del calcio inglese.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 30: Jeff Bezos partecipa alla prima mondiale di "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" a Leicester Square il 30 agosto 2022 a Londra, Inghilterra. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Non è, però, la prima volta che Bezos si interfaccia con la possibilità di irrompere nell'universo degli sport. Infatti, in passato avrebbe valutato l'acquisizione del club di football americano dei Seattle Seahawks, vincitori del Super Bowl 2026, e dei Washington Commanders, sfociati in un nulla di fatto.

Jeff Bezos, the Amazon founder, has been approached to join a consortium which is in talks to buy a stake in Liverpool Football Club. pic.twitter.com/bNOJ4jK7tM — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 22, 2026

L'ennesimo magnate americano in Premier, o quasi...

La Premier League , come sappiamo, è la lega calcistica più ricca, in salute e popolare dell'intero panorama non solo europeo. Circa la metà dei club inglesi è di proprietà di investitori statunitensi. Il, per fare un esempio, è di proprietà della famigliae di, fondatore del gruppo INEOS, da più di un decennio. Il, club economicamente e sportivamente di assoluto livello, secondo le stime del Financial Times, potrebbe avere un prezzo da capogiro: oltre 6 miliardi di sterline, equivalenti a 4.5 miliardi di euro.

LIVERPOOL, ENGLAND - MAY 19: In questa vista aerea, i tifosi del Liverpool Football Club tengono cartelli per creare un mosaico che forma il nome 'Jurgen' in onore dell'ultima partita dell'allenatore Jurgen Klopp all'Anfield Stadium, prima della partita di Premier League tra Liverpool FC e Wolverhampton il 19 maggio 2024 a Liverpool, in Inghilterra. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

Un portavoce del FSG, società attualmente proprietaria dei Reds, ha confermato i colloqui a Sky Sports News, aggiungendo: "Un consorzio di investimenti guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha espresso interesse a effettuare un investimento strategico di minoranza nel Liverpool Football Club." Mark Kleinman, giornalista di Sky News, ha dato il suo punto di vista sulla vicenda: "Devo avvertire che questo accordo non è ancora concluso. È ancora in una fase relativamente iniziale, e da quanto ho capito ci sono altri partecipanti al consorzio guidato dal signor Bhatia. Ma sarei molto sorpreso se Jeff Bezos non finisse per far parte di questo accordo, prendendo una quota nel Liverpool quando si concluderà nei prossimi mesi".