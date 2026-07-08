Portare lo scettro di campionato più ricco del mondo ha i suoi vantaggi ma anche i suoi difetti. La Premier League, ormai sempre più SuperLega europea, con i suoi club, ha scavato un solco sulle altre leghe professionistiche del vecchio continente. Tuttavia, le spese fuori controllo hanno fatto registrare, secondo la società di consulenze Deloitte, perdite aumentate del 600% in un anno.

Premier League, perdite aumentate del 600%

La società di consulenze Deloitte ha rilasciato, quest'oggi, il suo consueto rapporto annuale sulle finanze del calcio. A finire nel mirino, abbastanza stranamente, è stata la Premier League. Il campionato inglese, modello di riferimento per le altre leghe professionistiche europee, ha registrato perdite per i club aumentate del 600%, passando da 157 milioni di euro nella stagione 2023/24 a 1.1 miliardi di euro nell'annata 2024/25. Un aumento vertiginoso avvenuto nel corso di un solo anno.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 24: Mateus Fernandes del West Ham United celebra il suo terzo gol durante la partita di Premier League tra West Ham United e Sunderland al London Stadium il 24 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Ma qual è la motivazione? Secondo Deloitte, l'aumento esponenziale è da attribuire ai continui acquisti a tre cifre e alla mancanza di introiti derivanti da cessioni una tantum. Il dirigente di Deloitte, Tim Bridge, esecutore dello studio, ha detto la sua: "Nella stragrande maggioranza dei casi, assicurarsi finanziamenti esterni è ora fondamentale per garantire la liquidità".

Les pertes cumulées avant impôts des clubs de Premier League ont grimpé de plus de 600 % en l'espace d'un an, selon le bilan annuel des finances du football du cabinet de conseil Deloitte. https://t.co/fvPDyxqaaa pic.twitter.com/9dG3EcrU5S — L'Équipe (@lequipe) July 8, 2026

L'altro lato della medaglia