Kvaratskhelia è il miglior giocatore della Champions League 2025/26, mentre Arda Güler conquista il premio rivelazione
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La UEFA ha ufficializzato i premi individuali della Champions League 2025/26 al termine della finale che ha incoronato ancora una volta il Paris Saint-Germain. Tra i riconoscimenti più importanti spicca quello assegnato a Khvicha Kvaratskhelia, nominato miglior giocatore dell'intera competizione dopo una stagione straordinaria vissuta da assoluto protagonista con la maglia del PSG. Il georgiano è stato uno dei simboli del cammino europeo dei francesi, risultando decisivo praticamente in ogni fase del torneo grazie a numeri impressionanti e prestazioni che lo hanno consacrato definitivamente tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
Kvaratskhelia ha chiuso la sua Champions League con 10 gol e 6 assist, contribuendo in maniera determinante al successo finale del club parigino. Numeri che spiegano perfettamente la scelta della UEFA e che confermano la crescita impressionante del georgiano dopo il passaggio da Napoli a Parigi. L'ex azzurro è stato inserito anche nella Squadra della Stagione insieme a diversi compagni del PSG, a testimonianza del dominio mostrato dalla formazione francese durante tutta la competizione.
Tra i premi individuali assegnati dalla UEFA c'è spazio anche per Federico Valverde, autore del gol più bello della competizione grazie alla straordinaria rete realizzata contro il Manchester City, e soprattutto per Arda Güler, premiato come rivelazione della stagione europea. Il talento del Real Madrid è stato uno dei pochi punti luminosi dell'annata dei blancos in Champions League, riuscendo a mettersi in evidenza con prestazioni di altissimo livello nonostante l'eliminazione della squadra spagnola.
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Güler rivelazione della stagione: il Real riparte dal talento turcoSe il premio di Kvaratskhelia era largamente atteso, quello assegnato ad Arda Güler conferma invece quanto il giovane fantasista turco sia ormai considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo. La UEFA lo ha scelto come miglior giovane della competizione dopo una Champions giocata ad altissimo livello, nella quale è riuscito a emergere anche nei momenti più complicati della stagione madridista.
Il classe 2005 ha chiuso il torneo con numeri importanti tra gol e assist, risultando spesso decisivo nelle gare a eliminazione diretta. In particolare, le sue prestazioni contro il Bayern Monaco hanno attirato l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori, confermando definitivamente il suo enorme potenziale. Nonostante l'eliminazione del Real Madrid, Güler è riuscito comunque a lasciare il segno diventando uno dei protagonisti individuali della competizione. Per molti il riconoscimento ricevuto rappresenta soltanto il primo passo di una carriera destinata a raggiungere livelli altissimi. A soli 21 anni il fantasista turco continua infatti a essere considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio internazionale.
La Squadra della Stagione tra dominio PSG e grandi protagonistiOltre ai premi individuali, la UEFA ha annunciato anche la Squadra della Stagione della Champions League 2025/26. A dominare la selezione è stato il Paris Saint-Germain, presente con ben cinque giocatori: Kvaratskhelia, Dembélé, Vitinha, Marquinhos e Nuno Mendes. Un dato che racconta perfettamente il peso avuto dal club francese nel corso dell'intera competizione.
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