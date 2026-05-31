La UEFA ha ufficializzato i premi individuali della Champions League 2025/26 al termine della finale che ha incoronato ancora una volta il Paris Saint-Germain. Tra i riconoscimenti più importanti spicca quello assegnato a Khvicha Kvaratskhelia, nominato miglior giocatore dell'intera competizione dopo una stagione straordinaria vissuta da assoluto protagonista con la maglia del PSG. Il georgiano è stato uno dei simboli del cammino europeo dei francesi, risultando decisivo praticamente in ogni fase del torneo grazie a numeri impressionanti e prestazioni che lo hanno consacrato definitivamente tra i migliori giocatori del panorama mondiale.

Kvaratskhelia ha chiuso la sua Champions League con 10 gol e 6 assist, contribuendo in maniera determinante al successo finale del club parigino. Numeri che spiegano perfettamente la scelta della UEFA e che confermano la crescita impressionante del georgiano dopo il passaggio da Napoli a Parigi. L'ex azzurro è stato inserito anche nella Squadra della Stagione insieme a diversi compagni del PSG, a testimonianza del dominio mostrato dalla formazione francese durante tutta la competizione.

Tra i premi individuali assegnati dalla UEFA c'è spazio anche per Federico Valverde, autore del gol più bello della competizione grazie alla straordinaria rete realizzata contro il Manchester City, e soprattutto per Arda Güler, premiato come rivelazione della stagione europea. Il talento del Real Madrid è stato uno dei pochi punti luminosi dell'annata dei blancos in Champions League, riuscendo a mettersi in evidenza con prestazioni di altissimo livello nonostante l'eliminazione della squadra spagnola.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 APRILE: Arda Gueler del Real Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Real Madrid CF alla Football Arena di Monaco il 15 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Güler rivelazione della stagione: il Real riparte dal talento turco

Se il premio di Kvaratskhelia era largamente atteso, quello assegnato adconferma invece quanto il giovane fantasista turco sia ormai considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo. La UEFA lo ha scelto come miglior giovane della competizione dopo una Champions giocata ad altissimo livello, nella quale è riuscito a emergere anche nei momenti più complicati della stagione madridista.

Il classe 2005 ha chiuso il torneo con numeri importanti tra gol e assist, risultando spesso decisivo nelle gare a eliminazione diretta. In particolare, le sue prestazioni contro il Bayern Monaco hanno attirato l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori, confermando definitivamente il suo enorme potenziale. Nonostante l'eliminazione del Real Madrid, Güler è riuscito comunque a lasciare il segno diventando uno dei protagonisti individuali della competizione. Per molti il riconoscimento ricevuto rappresenta soltanto il primo passo di una carriera destinata a raggiungere livelli altissimi. A soli 21 anni il fantasista turco continua infatti a essere considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio internazionale.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Vitinha del Paris Saint-Germain viene contrastato da Declan Rice, Martin Odegaard e Bukayo Saka dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

La Squadra della Stagione tra dominio PSG e grandi protagonisti

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Oltre ai premi individuali, la UEFA ha annunciato anche ladella Champions League 2025/26. A dominare la selezione è stato il, presente con ben cinque giocatori:. Un dato che racconta perfettamente il peso avuto dal club francese nel corso dell'intera competizione.Completano l'undici idealedell'Arsenal, oltre a. Una formazione che racchiude gran parte dei protagonisti più continui e decisivi dell'ultima edizione della Champions League. Il nome che però emerge sopra tutti gli altri resta quello di Kvaratskhelia. Dopo lo Scudetto vinto a Napoli e le grandi stagioni vissute tra Serie A e Francia, il georgiano ha conquistato anche il riconoscimento individuale più prestigioso della Champions League, chiudendo una stagione che lo proietta definitivamente tra i candidati più credibili ai prossimi premi internazionali.

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