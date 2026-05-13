Dopo l'alterco tra Tchouaméni e Valverde in casa Real Madrid soffia aria di rivoluzione. Dato che, da alcuni dettagli emersi, le colpe sembrano ricadere su di lui, Valverde potrebbe lasciare il club. Nulla è ancora certo, ma diversi grandi club europei stanno monitorando il centrocampista uruguaiano.

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Valverde andrà via?

Che il Real Madrid andrà incontro a grandi cambiamenti, per quanto riguarda l'organico e il tecnico, sembra ormai cosa certa. Per quanto riguarda la squadra, uno dei calciatori più quotati come partente è certamente Valverde. Il centrocampista ha un contratto che scade nel 2029 ma, dopo i recenti avvenimenti che lo hanno coinvolto, difficilmente lo vedremo ancora a lungo con la maglia dei blancos.

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L'uruguaiano piace a molti club

TeamTalk, infatti, ha rivelato che il classe 1998 ha diversi estimatori nel campionato inglese. Tra i club interessati ci sono l'di Arteta, ile il Manchester City . Nelle ultime ore, però, il Daily Mail ha riferito che anche losarebbe della partita. E il club starebbe anche preparando una offerta dato che alla squadra servono centrocampisti di livello a causa della partenza di

Chiringuito tv, invece, ha fatto sapere che ci sarebbe una squadra francese che sta monitorando l'8 del Real: si tratta del PSG. Secondo il giornalista Marcos Benito, infatti, "Il PSG ha contattato persone vicine al giocatore per capire qual è la sua situazione e per valutare la fattibilità di un suo ingaggio quest'estate. Con questo non intendo dire che Fede Valverde voglia lasciare il Real Madrid e nemmeno che la società abbia comunicato nulla al giocatore. Ma il PSG ha fatto un passo avanti".

In questo momento, però, è necessario dire che non c'è nulla di ufficiale. Il club e il giocatore non hanno mostrato alcuna reale intenzione di separarsi. Cercare, eventualmente, di comprare il giocatore, inoltre, sarà costoso: la società lo valuta fra gli 80 e i 100 milioni.

Manchester United are weighing up a surprise move for Federico Valverde this summer.



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