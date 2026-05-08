Sono ore di fuoco a Valdebebas, la casa del Real Madrid. Dopo il caso Mbappè, che continua tutt'oggi con la petizione e i numeri esorbitanti che quest'ultima ha raggiunto, e la lite Arbeloa-Ceballos, che ha portato all'allontanamento dalla prima squadra del centrocampista spagnolo, è stata la rissa tra Valverde e Tchouameni a fare notizia. Raccontata dai media spagnoli come "la più grande rissa mai avvenuta nello spogliatoio del Real Madrid", sembra poter tener banco a lungo nei prossimi giorni.

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Il comunicato del Real Madrid

La discussione tra i due è arrivata all'apice dopo due giorni di provocazioni tra il capitano dei Blancos e il centrocampista francese, sia dentro che fuori dal campo. Dalle prime ricostruzioni,avrebbe steso con un pugno: l'uruguaiano, nel momento della caduta, avrebbe sbattuto la testa contro un tavolo. Il capitano delè stato ritrovato quasi incosciente e sanguinante per terra. La chiarezza sui fatti però, non è assoluta: il club ha indotto un'indagine interna e sospeso momentaneamente i due giocatori. Questo il comunicato del Real Madrid.

"Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli episodi verificatisi questa mattina durante l'allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. Il club fornirà aggiornamenti sull'esito di entrambi i procedimenti una volta completate le relative procedure interne".

Le condizioni di Valverde

Federico Valverde è stato trasportato d'urgenza in ospedale e poi analizzato dallo staff medico del Real Madrid: dai test è stato diagnosticato un trauma cranioencefalico.

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Questo il comunicato ufficiale del Real Madrid sulle condizioni del centrocampista uruguaiano.

"A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un trauma cranioencefalico. Valverde è a casa in buone condizioni e avrà bisogno di riposare per 10-14 giorni, come indicato dai protocolli medici per questa diagnosi".

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