Sono giorni complessi, duri, al Real Madrid. Giorni che saranno, senza dubbio ricordati. C'è stato il caso dello scontro tra Valverde e Tchouameni, contemporaneo alla petizione popolare che chiede la cacciata di Mbappè e ai rumors sul possibile ritorno di Mourinho. Oggi, però, un Arbeloa sotto pressione è tornato a parlare, anche, di calcio nella conferenza della viglia del Clasico.

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Valverde e Tchouameni: "Sono molto orgoglioso di loro"

Pronti, via e subito una domanda scottante per il tecnico dei blancos su quanto accaduto negli ultimi giorni. Arbeloa è stato diplomatico e ha elogiato Valverde e Tchouameni : "Sono orgoglioso della risolutezza e della rapidità con cui si è mosso il club. Il fatto che i giocatori abbiano riconosciuto il loro errore, espresso rammarico e chiesto scusa. Questo mi basta. Hanno dimostrato di sapere cosa significa essere un giocatore del Real Madrid, e non lo dimenticherò. Meritano di andare avanti e sono molto orgoglioso di loro".

Diverse domande, inoltre, hanno riguardato più in generale la situazione interna allo spogliatoio delle merengues. Arbeloa ha riconosciuto che la situazione è tesa dato che da questa è la seconda stagione di fila senza trofei: "Non è facile restare due stagioni senza trofei. Abbiamo già superato momenti e periodi difficili, ma dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo lottare per riportare il Madrid dove merita".

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La talpa e la fuga di notizie

🚨 Álvaro Arbeloa: “It's a LIE that the players are unprofessional, that they've disrespected me”.



“Just as false is the claim that some of them aren't playing because of problems with me. I'm the one ultimately responsible for the fact that the season won't be up to par”. pic.twitter.com/upt3s2xuXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2026

Tante polemiche e tante discussioni si sono viste in questi convulsi giorni sul fatto che quello che rimane nello spogliatoio, lì deve rimanere. Erano, peraltro, proprio parole sue. E oggi l'allenatore ha voluto chiarire alcune cose: "Lo spogliatoio è sereno, siamo pronti a vincere di nuovo. Dobbiamo cambiare e migliorare, ma l'anno prossimo saremo pronti". Ha anche ribadito il suo pensiero sulla fuoriuscita di notizie: "Lo ripeto: è un tradimento nei confronti di questo club". La presunta talpa, però, non è stata trovata e Arbeloa non ha intenzione di dargli la caccia: "Non lavoro per la CIA", ha detto.

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