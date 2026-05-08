Dopo Valverde, anche Tchouameni ha voluto chiedere scusa per ciò che è accaduto durante l'allenamento del Real Madrid, e lo ha fatto con una storia su Instagram
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La storia Valverde-Tchouameni è arrivata al capolinea. Dopo le scuse dell'uruguaiano, e il comunicato ufficiale rilasciato dal Real Madrid, è arrivato anche il messaggio del centrocampista francese, che in una storia Instagram si è scusato per quanto accaduto, con una piccola nota polemica.
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Tchouameni: "Quello che è successo all'allenamento con Valverde è inaccettabile""Quello che è successo questa settimana in allenamento è inaccettabile". Così inizia il messaggio su Instagram di Aurelien Tchouameni, che ha voluto dire la sua circa la storia della lite con Valverde. "Dico questo pensando all'esempio che dovremmo dare ai giovani, dal calcio alla scuola. Non è questione di chi ha ragione o torto, bisognerebbe sempre trovare la via più pacifica per risolvere un conflitto".
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Infine, arrivano le scuse a tutto il mondo madridista: "Comunque, non è più il tempo di pensare a chi ha detto cosa, a chi ha fatto cosa, e chi aveva ragione e torto. Comprendo la sanzione del club e la accetto. Rimaniamo una famiglia, nonostante le incomprensioni, e dobbiamo continuare a mettere gli obiettivi di squadra davanti a tutto. Ho chiesto scusa a tutto il gruppo, e voglio chiedere scusa a tutti i madridisti". Il messaggio finisce con una promessa: "Ora è il momento di andare avanti. Adesso testa al Clasico e poi inizieremo a pensare alla prossima stagione, per riportare il club dove merita di stare".
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