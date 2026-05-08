Dopo Valverde, anche Tchouameni ha voluto chiedere scusa per ciò che è accaduto durante l'allenamento del Real Madrid, e lo ha fatto con una storia su Instagram

Francesco Di Chio
Lewandowski Szczęsny

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La storia Valverde-Tchouameni è arrivata al capolinea. Dopo le scuse dell'uruguaiano, e il comunicato ufficiale rilasciato dal Real Madrid, è arrivato anche il messaggio del centrocampista francese, che in una storia Instagram si è scusato per quanto accaduto, con una piccola nota polemica.

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Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Madrid, Spain – 16 settembre 2025: Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni del Real Madrid CF si stringono la mano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Olympique de Marseille allo Estadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Tchouameni: "Quello che è successo all'allenamento con Valverde è inaccettabile"

"Quello che è successo questa settimana in allenamento è inaccettabile". Così inizia il messaggio su Instagram di Aurelien Tchouameni, che ha voluto dire la sua circa la storia della lite con Valverde. "Dico questo pensando all'esempio che dovremmo dare ai giovani, dal calcio alla scuola. Non è questione di chi ha ragione o torto, bisognerebbe sempre trovare la via più pacifica per risolvere un conflitto".
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Il francese continua così: "A parte tutto, chiedo scusa per l'immagine del club che abbiamo trasmesso. Conosco i tifosi, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e la dirigenza, siamo tutti profondamente delusi da com'è andata questa stagione". Ma questo non basta a giustificare. "La frustrazione non può giustificare tutto. Questi incidenti, seppure possono accadere in tutti gli spogliatoi, non fanno parte del Real Madrid. Soprattutto perché il Real Madrid è il club più chiacchierato al mondo". Poi una piccola frecciatina, circa le cose che sono state raccontate: "Il web ama inventare le storie più assurde per generare contenuti, perciò non credete a tutto ciò che viene detto".

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Infine, arrivano le scuse a tutto il mondo madridista: "Comunque, non è più il tempo di pensare a chi ha detto cosa, a chi ha fatto cosa, e chi aveva ragione e torto. Comprendo la sanzione del club e la accetto. Rimaniamo una famiglia, nonostante le incomprensioni, e dobbiamo continuare a mettere gli obiettivi di squadra davanti a tutto. Ho chiesto scusa a tutto il gruppo, e voglio chiedere scusa a tutti i madridisti". Il messaggio finisce con una promessa: "Ora è il momento di andare avanti. Adesso testa al Clasico e poi inizieremo a pensare alla prossima stagione, per riportare il club dove merita di stare".

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