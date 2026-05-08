La storia Valverde-Tchouameni è arrivata al capolinea. Dopo le scuse dell'uruguaiano, e il comunicato ufficiale rilasciato dal Real Madrid, è arrivato anche il messaggio del centrocampista francese, che in una storia Instagram si è scusato per quanto accaduto, con una piccola nota polemica.

Madrid, Spain – 16 settembre 2025: Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni del Real Madrid CF si stringono la mano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Olympique de Marseille allo Estadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Tchouameni: "Quello che è successo all'allenamento con Valverde è inaccettabile"

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"Quello che è successo questa settimana in allenamento è inaccettabile". Così inizia il messaggio su Instagram di Aurelien Tchouameni, che ha voluto dire la sua circa la storia della lite con Valverde. "Dico questo pensando all'esempio che dovremmo dare ai giovani, dal calcio alla scuola. Non è questione di chi ha ragione o torto,".Il francese continua così: "A parte tutto,. Conosco i tifosi, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e la dirigenza, siamo tutti profondamente delusi da com'è andata questa stagione". Ma questo non basta a giustificare. "La frustrazione non può giustificare tutto. Questi incidenti, seppure possono accadere in tutti gli spogliatoi, non fanno parte del Real Madrid.". Poi una piccola frecciatina, circa le cose che sono state raccontate: "Il web ama inventare le storie più assurde per generare contenuti, perciò".

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Infine, arrivano le scuse a tutto il mondo madridista: "Comunque, non è più il tempo di pensare a chi ha detto cosa, a chi ha fatto cosa, e chi aveva ragione e torto. Comprendo la sanzione del club e la accetto. Rimaniamo una famiglia, nonostante le incomprensioni, e dobbiamo continuare a mettere gli obiettivi di squadra davanti a tutto. Ho chiesto scusa a tutto il gruppo, e voglio chiedere scusa a tutti i madridisti". Il messaggio finisce con una promessa: "Ora è il momento di andare avanti. Adesso testa al Clasico e poi inizieremo a pensare alla prossima stagione, per riportare il club dove merita di stare".

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