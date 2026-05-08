La lite tra Valverde e Tchouameni ha fatto il giro del mondo: lo spogliatoio del Real Madrid sembra una polveriera, e il club ha deciso di mettere fine a tutte le voci che si stanno susseguendo, rilasciando un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Madrid, Spain – 16 settembre 2025: Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni del Real Madrid CF si stringono la mano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Olympique de Marseille allo Estadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Tchouameni-Valverde: il comunicato del Real Madrid

È arrivata la mossa della dirigenza del Real Madrid circa il caso Valverde-Tchouameni. I due calciatori sono stati protagonisti di un "confronto" nella giornata di ieri che ha provocato il ricovero del. Il club ha deciso di rilasciare unsui propri canali circa l'accaduto. "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'incaricato del caso".

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Il comunicato continua: "Durante l'apparizione, i giocatori hanno espresso il loro profondo rammarico per l'accaduto e si sono scusati a vicenda". Oltre a scusarsi tra di loro, i giocatori hanno chiesto scusa a tutti gli altri. "Si sono inoltre scusati con il club, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna". Ovviamente, il club ha deciso di sanzionare i due - con una multa salata - con l'obiettivo di lanciare un monito e scoraggiare questo genere di episodi nello spogliatoio del club. "Alla luce di queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne".

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La speranza del club è che l'episodio sia stato isolato, ma la situazione in casa Blancos è alquanto complicata. Tra i viaggi di, il caso Carreras e ora la lite Tchouameni-Valverde, la dirigenza dovrà trovare delle soluzioni per porre fine a questa situazione e iniziare la prossima stagione in maniera serena.

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