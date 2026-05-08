Dopo l'episodio che ha avuto luogo nella giornata di ieri durante l'allenamento del Real Madrid, ecco che arrivano le parole di Federico Valverde. Il calciatore della Nazionale Uruguaiana, infatti, ha avuto una discussione con il compagno di squadra nonché di reparto Aurelien Tchouameni. Nel corso di quest'episodio, il Pajarito sembra aver avuto la peggio avendo riportato un trauma cranico per il quale è stato portato in ospedale. A causa di ciò, il giocatore dovrà stare fermo per circa due settimane e, nelle ultime ore, ha voluto fare chiarezza su questa vicenda.

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Barcelona, Spagna - 3 maggio 2026: Fede Valverde del Real Madrid col pallone durante la partita del LaLiga EA Sports tra Espanyol r Real Madrid CF al RCDE Stadium. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Real Madrid, Valverde fa chiarezza sulla lita con Tchouameni

Con un lungo messaggio presente nelle sue stories di Instagram, Valverde ha voluto scrivere di quel che è accaduto ieri con il suo compagno di squadra. Ledel centrocampista nato nel 1998: "Ieri ho avuto una discussione con un compagno di squadra dopo un'azione di gioco in allenamento, momento in cui stanchezza e frustrazione hanno ingigantito il tutto. In uno spogliatoio qualsiasi, queste cose succedono e tutto si risolve internamente senza che la questione diventi pubblica. A quanto pare qualcuno sta diffondendo la vicenda rapidamente e nel Real Madrid, in una stagione senza trofei, tutto viene ingigantito. Durante la discussione di oggi, ho accidentalmente sbattuto la testa contro il tavolo. Ho riportato un piccolo taglio alla fronte facendo una visita di routine in ospedale".

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Valverde ha continuato scrivendo: "In nessun momento io ed io mio compagno ci siamo colpiti, però capisco che per te possa essere più facile credere ce ci siamo picchiati. Provo rabbia per questa situazione e la mia frustrazione nel vedere alcuni compagni arrivati a fine stagione demoralizzati e con le ultime forze è arrivata al litigio con un compagno di squadra. Mi dispiace perché questa situazione mi ferisce e questo momento mi fa soffrire. Il Real è una cosa importante nella mia vita e non si può essere indifferenti. Si è arrivati ad un lite senza senso che danneggia l'immagine ed apre strade di possibilità inventate".

Infine, ha concluso così: "Non volevo parlare fino a fine stagione. Siamo stati eliminati dalla Champions e ho tenuto dentro la rabbia. Abbiamo sprecato un altro anno e mi dispiace non poter giocare la prossima partita per ragioni mediche. Ho sempre dato il massimo e mi metto a disposizione di società e squadra per collaborare alle decisioni che verranno prese. Grazie".

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