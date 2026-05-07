Intervenuto ai microfoni di Marca, il centrocampista ha raccontato il suo momento al Barcellona e all'importanza della sfida di domenica sera.
Il Barcellona perde in casa, ma i tifosi del Camp Nou credono nella rimonta ed applaudono la squadra
Il Barcellona continua a sfornare talenti: questa volta tocca a Marc Casadò. Il giovane centrocampista è cresciuto nella cantera blaugrana rappresentando alla perfezione la cultura del Club: sacrificio, determinazione e grande senso di appartenenza. Nonostante la forte concorrenza in rosa, lo spagnolo continua a lavorare per conquistare un posto fisso negli undici di Flick. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Marca raccontando emozioni, obiettivi personali e della squadra e al grande Clasico di domenica sera.
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Marc Casadò: tra il sogno scudetto e la crescita nel BarcellonaCasadò ha spiegato che l'obiettivo iniziale della squadra era quello di provare a vincere tutto. La squadra sognava una stagione perfetta, ma non è andato tutto come si sperava. Nonostante qualche intoppo, il percorso del Barcellona rimane comunque ottimo: la possibilità di chiudere la stagione con due trofei è molto concreta:
"Quando giochi per una squadra così blasonata, è normale che punti a vincere tutte le competizioni. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma so che l'anno prossimo ci riproveremo, questo è il calcio. Abbiamo vinto la SuperCoppa, adesso vogliamo conquistare anche il campionato. Rimane un pò l'amarezza per non aver vinto la Coppa del Re e la Champions League, ma fa parte del gioco, dobbiamo essere comunque orogogliosi di quanto fatto".
Il ritorno al Camp Nou è stato un sogno per molti giovani che hanno iniziato dalle giovanili del Club: "Ho sempre sognato di giocare in questo stadio, lo desideravo da bambino. Da piccolo andavo allo Stadio a seguire la squadra, giocare con questi colori mi riempie d'orgoglio".
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Il rapporto con Flick e la sfida al Real MadridIl giovane centrocampista ha voluto spostare l'attenzione sulla partita di domenica sera. La sfida contro i rivali del Real Madrid può significare davvero tanto: qualora i baluagrana dovessero sconfiggere i Blancos, diventerebbero i campioni di Spagna: "Sarà una partita delicatissima, so cosa vuol dire vincere contro di loro per i nostri tifosi e per la società, dobbiamo mettercela tutta, abbiamo un sogno da realizzare e farlo contro il Real Madrid sarebbe fantastico. So quanto possono essere pericolosi Vinicius e Mbappè, ma non dobbiamo avere paura, hanno una capacità fuori dal comune di saltare l'uomo, ma noi ci faremo trovare pronti".
A livello personale, Casadò sa quanto sia difficile trovare un posto tra i titolari inamovibili del Barcellona. La concorrenza è altissima e spietata, ma il calciatore ha rivelato di avere un ottimo rapporto sia con il tecnico che con alcuni giocatori come Yamal:"Giocare con questo Club non è semplice, ci sono tanti giocatori di livello, io mi impegno ogni giorno per potermi conquistare un posto. Flick è un grande allenatore, una persona fantastica, parla spesso con noi e ci aiuta moltissimo, durante la stagione mi ha detto ripetutamente cosa volesse da me. Non so più che altro dire su Yamal, è il giocatore più forte che conosco e che abbiamo in rosa, è un caso eccezzionale, il suo impatto è già devastante. Questo però non mi sorprende perchè tutti sappiamo cosa può fare e dare alla nostra squadra. Fidatevi, crescerà ancora molto".
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