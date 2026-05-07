Il Barcellona continua a sfornare talenti: questa volta tocca a Marc Casadò. Il giovane centrocampista è cresciuto nella cantera blaugrana rappresentando alla perfezione la cultura del Club: sacrificio, determinazione e grande senso di appartenenza. Nonostante la forte concorrenza in rosa, lo spagnolo continua a lavorare per conquistare un posto fisso negli undici di Flick. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Marca raccontando emozioni, obiettivi personali e della squadra e al grande Clasico di domenica sera.

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GETAFE, SPAGNA - APRILE 25: Marc Casado del FC Barcelona calcia durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 Aprile, 2026 a Getafe, Spagna. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Marc Casadò: tra il sogno scudetto e la crescita nel Barcellona

ha spiegato che l'obiettivo iniziale della squadra era quello di provare a vincere tutto. La squadra sognava una stagione perfetta, ma non è andato tutto come si sperava. Nonostante qualche intoppo, il percorso delrimane comunque ottimo: la possibilità di chiudere la stagione con due trofei è molto concreta:"Quando giochi per una squadra così blasonata, è normale che punti a vincere tutte le competizioni. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma so che l'anno prossimo ci riproveremo, questo è il calcio., adesso vogliamo conquistare anche il campionato., ma fa parte del gioco,".

Il ritorno al Camp Nou è stato un sogno per molti giovani che hanno iniziato dalle giovanili del Club: "Ho sempre sognato di giocare in questo stadio, lo desideravo da bambino. Da piccolo andavo allo Stadio a seguire la squadra, giocare con questi colori mi riempie d'orgoglio".

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Il rapporto con Flick e la sfida al Real Madrid

Il giovane centrocampista ha voluto spostare l'attenzione sulla partita di domenica sera. La sfida contro i rivali del Real Madrid può significare davvero tanto: qualora idovessero sconfiggere i: "Sarà una partita delicatissima,, dobbiamo mettercela tutta,. So quanto possono essere pericolosi, ma non dobbiamo avere paura, hanno una capacità fuori dal comune di saltare l'uomo, ma noi ci faremo trovare pronti".

A livello personale, Casadò sa quanto sia difficile trovare un posto tra i titolari inamovibili del Barcellona. La concorrenza è altissima e spietata, ma il calciatore ha rivelato di avere un ottimo rapporto sia con il tecnico che con alcuni giocatori come Yamal:"Giocare con questo Club non è semplice, ci sono tanti giocatori di livello, io mi impegno ogni giorno per potermi conquistare un posto. Flick è un grande allenatore, una persona fantastica, parla spesso con noi e ci aiuta moltissimo, durante la stagione mi ha detto ripetutamente cosa volesse da me. Non so più che altro dire su Yamal, è il giocatore più forte che conosco e che abbiamo in rosa, è un caso eccezzionale, il suo impatto è già devastante. Questo però non mi sorprende perchè tutti sappiamo cosa può fare e dare alla nostra squadra. Fidatevi, crescerà ancora molto".

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