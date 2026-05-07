Le parole di Raphinha fanno chiarezza sul suo futuro al Barcellona, spegnendo (almeno per il momento) le voci di mercato che lo vedono lontano dalla Catalogna. Il brasiliano ha voluto rispondere direttamente ai rumors, con dichiarazioni che sembravano far trasparire un po' di rabbia e frustrazione in merito a ciò che la stampa ha scritto riguardo il suo futuro al Barça.

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🚨🔙 Raphinha had told Atletico Madrid fans after Barça got eliminated at the Metropolitano: “You’ll go home next round”.@DAZNFutbol 🎥 pic.twitter.com/hyBjys1Q0e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Raphinha frena le speculazioni

Intervenuto ai microfoni di ESPN prima dell'attesissimo Clàsico tra Real Madrid (partita che può assegnare matematicamente il titolo spagnolo ai blaugrana),ha parlato dei recenti rumors sul suo futuro affermando: "Da quando sono arrivato al Barcellona, ​​fin dal primo giorno ci sono state speculazioni sulla mia partenza. Credo che alla gente non piaccia vedermi qui. Soprattutto alla stampa... c'è una persona che mente spudoratamente".

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il settimo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Parole cariche di frustrazione che hanno trovato seguito nel corso del media-day, con l'esterno brasiliano che ha spiegato: "Il giornalista che ha scritto quell'articolo ha scritto anche altre bugie su di me, dicendo che mi sono incontrato con la società, che ho parlato internamente della mia indecisione e che non sapevo se avrei continuato o meno... quel tipo lì mente. Ogni volta che pubblica una notizia che poi deve omettere, si tratta sempre, o quasi sempre, di cose del tutto irrilevanti che escono dalla sua bocca".

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L'obiettivo titolo

Nel corso dell'intervista,ha poi spostato la sua attenzione suldi domenica sera, dichiarando che l'obiettivo è riuscire a conquistare la vittoria del campionato spagnolo: "Ciò che è speciale per me è vincere la Liga, a prescindere dall'avversario. Per i tifosi, per chi è con il club da più tempo, è qualcosa di davvero speciale poter vincere il titolo contro i nostri più grandi rivali".

Infine, Il classe '96 ha concluso l'intervista con una dichiarazione alquanto piccante: "Per me, la cosa più importante è vincere il campionato. E se dovessi farlo contro di loro (Real Madrid, ndr), ancora meglio".

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