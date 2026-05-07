Due amici fuori ancora prima che dentro al campo, l'attaccante francese condivide la parte di una conferenza del suo ex compagno ai tempi del Barcellona
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d’Oro 2025 dopo la Champions League col PSG, è stato bersaglio di critiche per quasi un decennio. Le sue qualità tecniche sono sempre state evidenti. Ma dopo l’arrivo al Barcellona il giocatore sembrava aver perso la bussola. Oggi, con la seconda semifinale e seconda finale di Champions consecutiva, ha voluto rendere omaggio a Gavi, il grande amico che lo sostenne nei momenti più bui.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
Gavi: «Le persone pensano che non sappia giocare a calcio, no tienen p*** idea»Gavi ha difeso pubblicamente le qualità tecniche di Ousmane Dembélé in conferenza stampa. Ha spiegato che la gente può pensare quello che vuole, ed è anche il bello del calcio. Ma le qualità di Dembélé, secondo lui, erano palesi e inconfutabili. Subito dopo la vittoria, Dembélé ha voluto omaggiarlo pubblicando nelle sue storie Instagram un estratto di quella ormai vecchia conferenza.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.
Dembélé, il periodo buio e la sua rinascitaIl Barcellona di quell’epoca era molto disfunzionale. Si trovava alla fine di un ciclo dopo l’addio di Neymar. La dirigenza non è mai stata in grado di gestire bene la situazione economicamente e sportivamente. Con l’arrivo al PSG sotto la guida di Luis Enrique, Dembélé ha vissuto la svolta della sua vita.
Caricamento post Instagram...
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA