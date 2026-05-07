Luis Enrique ha raggiunto la seconda finale di Champions League consecutiva con il Paris Saint Germain, dopo quella dell'anno scorso terminata con il risultato di 5-0 nei confronti dell'Inter di Simone Inzaghi. Quest'anno i parigini affronteranno l'Arsenal di Mikel Arteta a Budapest il 30 maggio, con i Gunners carichi di tensione in questo finale di stagione, che oltre la finale di Champions ritrovata dopo 20 anni si sta giocando anche il campionato contro il Manchester City.

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MONACO, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, posa per una foto con la medaglia dei vincitori dopo la vittoria della sua squadra, che ha assicurato al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League della sua storia con un punteggio record per una finale di 5-0, in seguito alla finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano presso la Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

PSG, Al-Khelaïfi elogia Luis Enrique

ha espresso tutto il suo orgoglio per il passaggio del turno del PSG, frutto di una prestazione di sofferenza della squadra. Il numero uno del club ha elogiato pubblicamente Luis Enrique, ribadendo come la sua guida tecnica sia stata il fattore determinante per la conquista della finale: "Quello che ha fatto, onestamente è incredibile. Sta rivoluzionando il calcio, non solo il Paris Saint-Germain".

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Ha poi fatto intendere che l'obiettivo del club è quello di rinnovare il contratto al tecnico spagnolo, definito dal suo presidente il migliore del mondo nel ruolo di allenatore: "È il miglior allenatore del mondo. È molto, molto felice qui al club. Ha fatto qualcosa di magnifico. Siamo molto contenti di lui".

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Secondo BFM RMC Sport

, il rinnovo del contratto dell'allenatore spagnolo con il PSG sta procedendo bene. Il tecnico spagnolo e il club parigino sono in trattativa da diversi mesi e sono vicini a raggiungere un accordo definitivo per prolungare il suo contratto fino al 2030.

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