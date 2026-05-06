L'ultimo atto di questa edizione della Champions League 2025/2026 è apparecchiato: una tavola imbandita ricca di emozioni, spunti e riflessioni in attesa del verdetto finale che rappresenterà la chiusura del sipario.

Da una parte l'Arsenal di Mikel Arteta, dall'altra il PSG di Luis Enrique. Due realtà ben distinte con le rispettive peculiarità, giunte alla finale di Budapest per confrontarsi e sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Per i Gunners sarebbe una dolcissima prima volta, mentre per i parigini rappresenterebbe un clamoroso double dopo il trionfo dello scorso anno.

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Declan Rice e Mikel Arteta esultano per la partita vinta dall'Arsenal sull'Atletico Madrid in Champions League (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal a caccia del sogno

2006 uscì nei cinema di tutto il mondo il celebre film Il Diavolo veste Prada, divenuto subito un cult con Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Quello stesso anno, l'Arsenal raggiunse la finale di Champions League. Quest'anno è uscito Arsenal ha nuovamente raggiunto la finale di Champions. Neluscì nei cinema di tutto il mondo il celebre film, divenuto subito un cult con Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Quello stesso anno, l'raggiunse la finale di Champions League. Quest'anno è uscito Il Diavolo veste Prada 2 e, coincidenza curiosa, l'ha nuovamente raggiunto la finale di Champions.

Una curiosa coincidenza che a distanza di 20 anni ci ricorda quanto il tempo passi velocemente e quanto gli eventi importanti riescano a scandire i nostri ricordi e la nostra percezione di essi. La prima finale di Champions non finì nel migliore dei modi per i Gunners che, passati in vantaggio grazie alla rete di Campbell, subirono poi la clamorosa rimonta del Barcellona con i gol di Eto'o e Belletti.

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l 2026 rappresenta la giusta occasione per il riscatto, per gettare il cuore oltre l'ostacolo e portare a termine un percorso tanto difficile quanto soddisfacente. Con un occhio rivolto sempre al Una delusione che è rimasta come un marchio indelebile impresso nei cuori della tifoseria londinese. Un tarlo che si è insinuato in profondità dell'animo e che col tempo ə rimasto sepolto senza mai andare via. I, per gettare il cuore oltre l'ostacolo e portare a termine un percorso tanto difficile quanto soddisfacente. Con un occhio rivolto sempre al finale thriller in Premier League, per Arteta che punta al double.

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PSG inarrestabile: altra finale nel mirino

La storia recente del PSG è molto più semplice e concreta, fatta di decisioni importanti all'interno di un progetto vincente. Il tempo delle “figurine” è finito, il che è ironico pensare da dove proviene la squadra attuale. Il vecchio tridente d'attacco Mbappé-Messi-Neymar era di assoluto livello sulla carta, ma incredibilmente ha subito un vero e proprio upgrade che ne ha fatto beneficiare l'intera rosa. Niente più il singolo che si eleva sul gruppo, solo abnegazione e spirito di squadra. Così tutti sono importanti in egual modo.

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Questa nuova filosofia di gioco voluta da Luis Enrique ha portato subito i suoi frutti. Il tecnico spagnolo ha avuto anche il merito di risolvere alcuni evidenti problemi tecnici in casa parigina: via il centravanti puro di riferimento in favore di Dembelé falso nueve, tanti palleggiatori in mezzo al campo e molta corsa sulle fasce. Niente più ruoli troppo definiti, meglio compiti più fluidi e posizioni meno rigide.

Tanta sostanza senza rinunciare alla qualità, con Kvarastkhelia come punta di diamante per un sistema offensivo che gira alla perfezione. La finale dell'anno scorso vinta contro l'Inter è stata la dimostrazione lampante dello strapotere del PSG, che quest’anno vuole ripetersi per imporre nuovamente la sua supremazia nel panorama calcistico europeo.

Dembelé esulta con Marquinhos e Kvaratskhelia dopo la rete del vantaggio tra PSG e Bayern Monaco (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La finale

Appuntamento quindi al prossimo 30 maggio, per una desueta finale di Champions League che per la prima volta si disputerà alle ore 18:00 nella Puskas Arena di Budapest. Le premesse per un incontro epico ci sono tutte: due allenatori spagnoli in una finale nella massima competizione europea non si erano mai visti, mentre questo scontro può essere anche una sorta di rematch dopo lo scorso anno, quando a trionfare fu proprio il PSG ai danni dell'Arsenal tra andata e ritorno.

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La tavola è pronta e le prelibatezze da gustare sono numerose e tutte succulente. Il metodo di gioco rivoluzionario di Luis Enrique contro i proverbiali calci piazzati della squadra di Arteta, la classe del calcio francese che sfida l'intensità del calcio inglese. Questo e molto altro per decretare una volta per tutte chi trionferà e scriverà un'altra importante pagina di questo meraviglioso sport.

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