Premier League e Champions League in un colpo? Perché no? A poche settimane dalla fine della stagione, l'Arsenal ha tutto a portata di mano per arricchire la propria bacheca. Il pareggio di ieri sera del Manchester City non poteva essere notizia più bella per i Gunners che, nel frattempo, questa sera si giocheranno l'accesso alla finalissima dell'Europa che conta contro l'Atletico Madrid al quale, come ricordiamo, lo scorso novembre i londinesi hanno rifilato un pesante 4-0. Alla fine, forse, gli sforzi pagano.

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Mikel Arteta, allenatore Arsenal dopo il pareggio a Sunderland - Ph GettyImages

Arsenal, due mesi pazzi: ma ora serve l'ultimo sforzo

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Atletico de Madrid

🕗 8pm (UK)

🏆 Champions League

🏟️ Arsenal Stadium pic.twitter.com/HPsZFyZVin — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

La settimana per l'Arsenal è iniziata come meglio non poteva. Il pareggio delcontro l'(3-3) è una notizia che vale più dell'oro per la squadra di Mikel. A tre giornate dalla fine, i Gunners hanno ora 5 punti di vantaggio sui Citizens che, però, devono recuperare la partita contro ilil 13 maggio. Il tecnico spagnolo sta guidando l'Arsenal verso un traguardo che difficilmente i tifosi londinesi avrebbero pronosticato la scorsa estate, eppure ad un certo punto sembrava che i londinesi stessero rischiando di mandare tutto all'aria dopo una stagione praticamente dominata.

È vero che con il tempo i tanti impegni tra campionato e coppe (nazionali ed europee) hanno iniziato a pesare ma è anche vero che quando si gioca nell'Arsenal tutti questi impegni non possono essere un alibi e lo dice anche la storia che i Gunners sono sempre stati abituati a puntare in alto. Solo fino al 30° turno, circa due mesi fa, la squadra di Arteta aveva ben 9 punti di vantaggio sul Manchester City. Un vantaggio che per quasi tutti pareva ormai incolmabile e invece in poche settimane il pareggio contro il già retrocesso Wolverhampton (pareggio) e i due KO di fila contro Bournemouth e Manchester City hanno riaperto tutto facendo tornare i fantasmi del passato.

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Una paura che, almeno per il momento, si è affievolita dopo il passo falso di ieri di Haaland e compagni ma la stagione non è ancora finita. Lo stesso andamento l'Arsenal lo ha avuto in Champions League con il primo posto nella fase campionato e l'arrivo alla semifinale ancora da imbattuto. Bisogna inoltre considerare che proprio i londinesi sono stati gli unici, insieme al PSG, ad infliggere una sconfitta al fortissimo Bayern Monaco (in campo domani).

La stagione parla praticamente di un Arsenal perfetto almeno fino a marzo. Se in Premier League adesso si trova in lotta per un titolo che ormai era dato per vinto, in Champions League Arteta ha tirato dritto per la sua strada senza passi falsi. Questa sera i Gunners hanno l'opportunità di tornare a disputare una finale che manca da ben 20 anni. Tra le proprie mura, i londinese possono gettare un altro mattone su una stagione da protagonisti che ha ancora tutto da dire. Nel bene o nel male.

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