Oltre al grande lavoro della difesa, se l'Arsenal prende pochi gol il merito va dato soprattutto al suo estremo difensore

Jacopo del Monaco
Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

White calpesta lo stemma dell'Atletico Madrid e Simeone reagisce: interviene la sicurezza

Tra i giocatori più importanti che, attualmente, vestono la maglia dell'Arsenal trova il suo spazio anche e soprattutto David Raya. Il 30enne spagnolo, infatti, ricopre il ruolo di portiere e molto spesso è determinante con le sue parate. Egli, insieme all'ottimo lavoro del reparto difensivo, è uno dei motivi per cui i Gunners allenati da Mikel Arteta subiscono pochi gol. Per di più, Raya rientra nella cerchia dei migliori portieri che attualmente militano in Premier League tant'è che ha vinto, ancora una volta da quando gioca a Londra, il Golden Glove, vale a dire il premio di miglior portiere della massima divisione inglese.

Arsenal v Fulham - Premier League

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Arsenal v Fulham - Premier League
Londra, Inghilterra - 2 maggio 2026: David Raya dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

David Raya dell'Arsenal vince di nuovo il premio di miglior portiere della Premier League

I Gunners hanno preso Raya dal Brentford nel 2023 con la formula del prestito per poi riscattarlo al termine della stagione per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Da questo difende i pali della squadra del Nord di Londra, il classe 1995 ha messo in mostra da subito le sue qualità come la reattività ed anche nel saper partecipare nella costruzione dal basso. Il grande lavoro di Raya, ancora una volta, viene riconosciuto anche dalla Premier League, che gli ha assegnato il Golden Glove, vale a dire il premio come miglior portiere della massima competizione inglese. In 35 partite di campionato, lo spagnolo ha mantenuto la porta inviolata ben 17 volte e ha subito soltanto trenta gol. Includendo anche la Champions League, i clean sheets stagionali salgono a quota 25.
Caricamento post Instagram...
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Tra l'altro, l'estremo difensore dell'Arsenal ha ottenuto questo riconoscimento per la terza volta di fila. Infatti, Raya ha vinto il premio sia nella stagione 2023/2024, quando ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni, che la scorsa stagione, con 13 clean sheets. Nell'edizione della Premier League 2024/2025, però, il portiere dell'Arsenal ha condiviso il Golden Glove con il portiere belga del Nottingham Forest Matz Sels, il quale ha ottenuto lo stesso numero di clean sheets del collega spagnolo.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti