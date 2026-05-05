Tra i giocatori più importanti che, attualmente, vestono la maglia dell'Arsenal trova il suo spazio anche e soprattutto David Raya. Il 30enne spagnolo, infatti, ricopre il ruolo di portiere e molto spesso è determinante con le sue parate. Egli, insieme all'ottimo lavoro del reparto difensivo, è uno dei motivi per cui i Gunners allenati da Mikel Arteta subiscono pochi gol. Per di più, Raya rientra nella cerchia dei migliori portieri che attualmente militano in Premier League tant'è che ha vinto, ancora una volta da quando gioca a Londra, il Golden Glove, vale a dire il premio di miglior portiere della massima divisione inglese.

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Londra, Inghilterra - 2 maggio 2026: David Raya dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

David Raya dell'Arsenal vince di nuovo il premio di miglior portiere della Premier League

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I Gunners hanno preso Raya dalnelcon la formula delper poi riscattarlo al termine della stagione per una cifra intorno ai. Da questo difende i pali della squadra del Nord di Londra, il classe 1995 ha messo in mostra da subito le sue qualità come laed anche nel saper partecipare nella costruzione dal basso. Il grande lavoro di Raya, ancora una volta, viene riconosciuto anche dalla Premier League, che gli ha assegnato il Golden Glove, vale a dire il premio come miglior portiere della massima competizione inglese. In 35 partite di campionato, lo spagnolo ha mantenuto labenvolte e ha subito soltanto trenta gol. Includendo anche la, i clean sheets stagionali salgono a quota

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Tra l'altro, l'estremo difensore dell'Arsenal ha ottenuto questo riconoscimento per la terza volta di fila. Infatti, Raya ha vinto il premio sia nella stagione 2023/2024, quando ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni, che la scorsa stagione, con 13 clean sheets. Nell'edizione della Premier League 2024/2025, però, il portiere dell'Arsenal ha condiviso il Golden Glove con il portiere belga del Nottingham Forest Matz Sels, il quale ha ottenuto lo stesso numero di clean sheets del collega spagnolo.

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