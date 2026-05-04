1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Arsenal-Atlético Madrid, i gol memorabili

Nella giornata di domani tornerà in scena la Champions League con la partita che metterà di fronte l'Arsenal e l'Atlético Madrid. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno della semifinale della massima competizione europea ed in palio c'è un posto per la finale di Budapest contro una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. L'incontro tra Gunners e Colchoneros si disputerà presso l'Emirates Stadium comincerà alle ore 21:00. La scorsa settimana, le due squadre hanno pareggiato 1-1 coi rigori segnati da Gyökeres ed Álvarez. Nei match tra questi due club importanti ci sono stati gol che, per estetica o importanza, restano nella memoria dei tifosi.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Caricamento post Instagram...

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4