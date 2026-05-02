Manita al Levante e parte la festa: il Villarreal è ufficialmente qualificato alla prossima Champions League. E c'è un dato storico per il Submarino Amarillo, allenato da Marcelino: è la seconda qualificazione consecutiva al massimo torneo continentale. Non era mai accaduto prima nella storia di questo club.

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El Villarreal CF, por primera vez en su historia, jugará la @ChampionsLeague por segundo año consecutivo pic.twitter.com/ioeYiCUuIf — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2026

Villarreal-Levante: cinque gol e qualificazione in cassaforte

Una goleada con un solo gol subito. La squadra di Marcelino , fra le mura amiche dell'Estadio de la Ceramica, ha sfoderato una prestazione super condita da ben cinque reti. Tutto è accaduto nel secondo tempo, a cominciare dal primo gol, che ha portato in vantaggio gli ospiti al 51°. Ma il vantaggio è durato poco: Moleiro pareggia appena undici minuti dopo. E poi i padroni di casa si scatenano: doppietta di Mikautadze, gol di Buchanan e ultima firma messa da Pepè allo scadere. Risultato: vittoria piena e Submarino Amarillo matematicamente qualificato alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

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Seconda qualificazione consecutiva in Champions League

Si è fatta la storia, oggi, all'Estadio de la Ceramica. Non è solamente una certezza di tornare a giocare, a settembre, il più importante torneo d'Europa. È che questo accadra per la seconda volta consecutiva nella storia di questa società: prima, infatti, non era mai avvenuto. Sarà la settima partecipazione di questa società alla Champions League. Nella Liga spagnola ripetere una partecipazione a questo torneo, non è cosa facile.

Tanto che sono veramente poche le squadre che hanno incassato più di una partecipazione di fila: Barcellona, Real Madrid e Atletico di Madrid, ovviamente. Insieme a loro, ci sono solamente il Siviglia e il Valencia. E ora il Villarreal che dovrà cercare di fare meglio di quanto fatto la scorsa stagione, con appena un punto conquistato in otto gare, e dovrà farlo, quasi sicuramente, senza l'attuale tecnico che ha intenzione di lasciare la squadra che ha portato al terzo posto del campionato iberico.

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