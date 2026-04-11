Marcelino lascia il Villarreal, per lui si aprono le porte della Premier?

La notizia era nell'aria. Ed era chiaro che il tecnico spagnolo puntasse ad allenare una squadra di Premier League . Ora, però, è stato il club a decidere. A fine stagione Marcelino Garcia Toral abbandonerà la panchina del sottomarino giallo. Il suo contratto. che scade il 30 giugno, non sarà rinnovato. Una proposta esiste, ed è sul tavolo, pronta. Manca, però, la risposta del tecnico e la dirigenza, guidata dal presidente Fernando Roig, si è stancata di attendere. Il tecnico guida il Villareal dal 2023 e si tratta della sua seconda esperienza con questa squadra: la prima risale al 2013-2016.

Direzione Premier League?

Una offerta per il tecnico, che con il Submarino Amarillo, ha vinto una Coppa del Re nel 2019, c'era. La proposta era per una stagione, mentre Marcelino ne chiedeva due. Egli, inoltre, ha dichiarato, e finora ha mantenuto la sua decisione, che sarebbe rimasto in silenzio sulla questione fino a fine stagione. Ha parlato in una sola occasione, quando gli è stato chiesto dei possibili sostituti che la società starebbe già cercando: “È perfettamente normale avere dei candidati. Finché c’è incertezza, entrano in gioco altri nomi”, ha detto. Per quanto riguarda i papabili alla panchina del Villarreal si fanno questi nomi: Míchel che attualmente allena il Girona, Inigo Perez del Rayo Vallecano, Iraola che siede sulla panchina del Bournemouth, Valverde che allena l'Athletic e Alguacil che è senza squadra.