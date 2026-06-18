L’Inghilterra ha inaugurato il suo Mondiale 2026 con una vittoria per 4-2 contro la Croazia nel match d’esordio del Gruppo L disputato a Dallas. Una gara intensa e ricca di emozioni, nella quale la squadra di Thomas Tuchel ha mostrato tutta la propria forza offensiva, pur evidenziando qualche fragilità difensiva.

Inghilterra: il solito Kane batte un altro record, poi ci pensa Jude

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Thomas Tuchel, Manager dell'Inghilterra - Ph Getty Images

A trascinare i Tre Leoni è stato ancora una volta, autore di una doppietta. Il capitano inglese ha aperto le marcature su calcio di rigore e ha poi firmato il raddoppio di testa, raggiungendo cosìa quota dieci reti segnate nelle fasi finali dei Mondiali. La Croazia, però, non si è arresa e ha reagito in entrambe le occasioni, trovando il pareggio prima cone poi conSul 2-2, la partita sembrava poter prendere qualsiasi direzione, ma nella ripresaha rimesso l'ago della bilancia al suo posto c0n una progressione che ha spaccato in due la difesa croata. Il centrocampista del Real Madrid ha firmato il gol del nuovo vantaggio inglese, la saracinesca sul match l'ha chiuso il nuovo entratoche ha chiuso definitivamente i conti realizzando il 4-2.

Il successo consente all’Inghilterra di partire subito in testa al Gruppo L e di lanciare un messaggio alle rivali nella corsa al titolo mondiale. Se l’attacco ha impressionato per qualità e concretezza, Tuchel dovrà però lavorare sugli equilibri difensivi, messi più volte in difficoltà dalla manovra croata. Per lunghi tratti è sembrato quasi di assistere a una partita di Premier League, con una squadra votata all'attacco ma ballerina in difesa. L'Inghilterra di Tuchel, nonostante la doppietta di Kane, non è totalmente dipendente dal bomber bavarese, ma può contare su diversi interpreti che all'occorrenza si calano alla perfezione nella parte di attori protagonisti. Sulla carta la Croazia era la squadra più tosta del girone, Tuchel ha iniziato come meglio non si poteva.