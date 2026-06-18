Focus sul film di Tuchel e i suoi diversi attori protagonisti
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
L’Inghilterra ha inaugurato il suo Mondiale 2026 con una vittoria per 4-2 contro la Croazia nel match d’esordio del Gruppo L disputato a Dallas. Una gara intensa e ricca di emozioni, nella quale la squadra di Thomas Tuchel ha mostrato tutta la propria forza offensiva, pur evidenziando qualche fragilità difensiva.
Inghilterra: il solito Kane batte un altro record, poi ci pensa JudeA trascinare i Tre Leoni è stato ancora una volta Harry Kane, autore di una doppietta. Il capitano inglese ha aperto le marcature su calcio di rigore e ha poi firmato il raddoppio di testa, raggiungendo così Gary Lineker a quota dieci reti segnate nelle fasi finali dei Mondiali. La Croazia, però, non si è arresa e ha reagito in entrambe le occasioni, trovando il pareggio prima con Martin Baturina e poi con Petar Musa.
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Gli attori protagonisti del film girato da Thomas Tuchel
Il successo consente all’Inghilterra di partire subito in testa al Gruppo L e di lanciare un messaggio alle rivali nella corsa al titolo mondiale. Se l’attacco ha impressionato per qualità e concretezza, Tuchel dovrà però lavorare sugli equilibri difensivi, messi più volte in difficoltà dalla manovra croata. Per lunghi tratti è sembrato quasi di assistere a una partita di Premier League, con una squadra votata all'attacco ma ballerina in difesa. L'Inghilterra di Tuchel, nonostante la doppietta di Kane, non è totalmente dipendente dal bomber bavarese, ma può contare su diversi interpreti che all'occorrenza si calano alla perfezione nella parte di attori protagonisti. Sulla carta la Croazia era la squadra più tosta del girone, Tuchel ha iniziato come meglio non si poteva.
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