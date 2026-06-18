Luis Diaz ha vissuto una serata destinata a restare impressa nella sua memoria e in quella dei tifosi colombiani. L’attaccante del Bayern Monaco è stato il grande protagonista della vittoria per 3-1 della Colombia contro l’Uzbekistan nella gara d’esordio ai Mondiali 2026, firmando un gol e un assist che hanno indirizzato il successo dei Cafeteros. Per il 29enne si è trattato della prima presenza in una fase finale della Coppa del Mondo, dopo aver mancato l’edizione precedente a causa della mancata qualificazione della sua nazionale. Al termine dell’incontro, Diaz ha raccontato tutta l’emozione vissuta prima e durante la partita, confessando di essere stato vicino alle lacrime già nel riscaldamento. Un debutto da sogno, impreziosito da una prestazione completa e da un risultato che proietta subito la Colombia tra le protagoniste del torneo.

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Luis Diaz da sogno: gol e assist al debutto mondiale con la Colombia

La notte di Città del Messico ha regalato auno dei momenti più significativi della sua carriera. L’esterno colombiano ha trascinato la sua nazionale al successo contro l’Uzbekistan con una prestazione di altissimo livello, confermando il proprio status di leader tecnico della squadra. Dopo la partita, il giocatore non ha nascosto l’intensità delle emozioni provate nel giorno del suo debutto mondiale. “Già dal riscaldamento ero quasi in lacrime”, ha raccontato, spiegando come i sacrifici di una vita e il sogno coltivato fin dall’infanzia siano riaffiorati nella sua mente. "Era un sogno che coltivavo da bambino", ha aggiunto con emozione l'esterno colombiano. La gioia è stata resa ancora più speciale dal contributo decisivo offerto sul campo, con un gol e un assist che hanno permesso alla Colombia di partire con il piede giusto nella competizione.

PARIGI, FRANCIA – 28 APRILE: Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain viene contrastato da Luis Díaz del FC Bayern Munich durante la partita di andata della semifinale della UEFA Champions League 2025-26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parc des Princes il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Diaz ha inoltre sottolineato l’importanza dello spirito collettivo, evidenziando il lavoro svolto anche in fase difensiva su richiesta dell’allenatore. Un atteggiamento che dimostra maturità e disponibilità al sacrificio per il bene della squadra. Particolarmente toccante anche il momento condiviso con James prima dell’ingresso in campo: il capitano gli avrebbe semplicemente detto di divertirsi, tradendo però una forte emozione. Grazie a questa vittoria, la Colombia si è momentaneamente insediata al comando del Gruppo K e guarda con fiducia al prossimo impegno contro la Repubblica Democratica del Congo, con la consapevolezza di poter contare su un Luis Diaz già decisivo e determinante.

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