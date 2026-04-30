Micah Richards e Jamie Carragher sono d'accordo: vendere Luis Diaz al Bayern Monaco è stata una follia del Liverpool.

Francesco Di Chio
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Le prestazioni di Luis Diaz con la maglia del Bayern Monaco sono sotto gli occhi di tutti. E nell'ultima puntata di CBS Sports Golazo Micah Richards e Jamie Carragher hanno parlato a lungo della decisione dei Reds di vendere il colombiano ai tedeschi.

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PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Luis Díaz del Bayern Monaco subisce fallo da William Pacho del Paris Saint-Germain, con conseguente assegnazione di un calcio di rigore, durante la partita di andata delle semifinali di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parc des Princes il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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Richards: "Vendere Luis Diaz è una decisione che ti cambia la vita"

Micah Richards non si riesce a capacitare. Secondo l'ex difensore del Manchester City, il Liverpool ha preso una delle decisioni più sbagliate degli ultimi anni vendendo l'esterno al Bayern Monaco. Il colombiano si è reso protagonista di un'altra gara eccezionale, condita da un gol tra i più belli dell'intero torneo. "Non riesco a capirlo: vendere Luis Díaz per tenersi Gakpo? Onestamente, non è solo una cattiva decisione calcistica, è una decisione che cambia la vita. È ridicolo!". L'ex calciatore - passato anche dalla Fiorentina - ha poi sottolineato quanto le prestazioni di Diaz siano impressionanti, nonostante si tratti di una semifinale di Champions League. "Ora lo guardi e sta distruggendo tutto sul palcoscenico più importante del calcio, in modo elettrizzante".
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Ma non basta. Per l'inglese il Liverpool non ha solo perso un calciatore, bensì un vero e proprio gioiello. "Segna gol contro il Real Madrid, contro il PSG, e noi ci chiediamo come diavolo il Liverpool se lo sia lasciato scappare. È il tipo di giocatore che cambia le partite" ha aggiunto, "Porta puro caos, energia, ritmo, potenza e magia assoluta. Il Liverpool non ha perso solo un giocatore di squadra, ha perso un gioiello, un vero gioiello".

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Carragher si unisce al coro

Ovviamente la cessione di Diaz è stata dolorosa anche per un altro presente in studio, Jamie Carragher, che con la maglia dei Reds ci ha passato tutta la vita da calciatore. L'ex centrale si è unito alla sonora protesta del suo collega: "Non avrei mai pensato di vederlo con una maglia diversa da quella del Liverpool. Luis Díaz non è mai stato il giocatore ideale da cedere, e ancora oggi faccio fatica a capire perché sia ​​successo". Il commentatore ha poi concluso: "È difficile trovare un giocatore simile sul mercato, o qualcuno di simile a lui. Non ci si stanca mai di guardare 90 minuti di calcio con Luis Díaz in campo".

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