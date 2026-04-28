In casa Fiorentina si pensa già alla prossima stagione, con una piccola ma grande rivoluzione sia in entrata che in uscita. Il giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato internazionale, è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sulla situazione della panchina della Fiorentina. Da tempo, infatti, il club viola è al centro di indiscrezioni che vedono Paolo Vanoli sempre più vicino all’addio. In caso di separazione, tra i profili valutati per la successione figurano anche Fabio Grosso e Maurizio Sarri, entrambi considerati opzioni possibili per guidare il nuovo corso della squadra toscana.

CREMONA, ITALIA - 16 MARZO: L'allenatore Paolo Vanoli dell'ACF Fiorentina reagisce durante la serie A match tra US Cremonese e ACF Fiorentina allo Stadio Giovanni Zini il 16 marzo 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

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L'opzione Fabio Grosso come post Vanoli

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Secondo quanto riportato da, resterebbero soltanto gli ultimi dettagli prima di una separazione ormai sempre più probabile tra laal termine della stagione. Le possibilità di permanenza del tecnico appaiono ridotte al minimo, nonostante il traguardo della salvezza centrato. La dirigenza, su indicazione di, starebbe già lavorando al futuro: in cima alla lista per la successione c’è, reduce da una stagione positiva alla guida del. Il suo profilo è considerato il più avanti nelle valutazioni per aprire un nuovo ciclo in casa viola.

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I risultati della Fiorentina con l'arrivo di Vanoli

Con l'arrivo diin panchina, laha vissuto una stagione piuttosto altalenante, caratterizzata da un rendimento non sempre continuo. Il bilancio complessivo mostra un equilibrio tra risultati positivi e non, con un numero di vittorie sufficiente a garantire la salvezza ma accompagnato da diversi pareggi e sconfitte che hanno frenato la corsa a obiettivi più ambiziosi. La squadra ha spesso alternato buone prestazioni a cali di rendimento, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

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