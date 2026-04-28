Vanoli sempre più vicino all’addio: la Fiorentina valuta il cambio in panchina per aprire un nuovo ciclo tecnico
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In casa Fiorentina si pensa già alla prossima stagione, con una piccola ma grande rivoluzione sia in entrata che in uscita. Il giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato internazionale, è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sulla situazione della panchina della Fiorentina. Da tempo, infatti, il club viola è al centro di indiscrezioni che vedono Paolo Vanoli sempre più vicino all’addio. In caso di separazione, tra i profili valutati per la successione figurano anche Fabio Grosso e Maurizio Sarri, entrambi considerati opzioni possibili per guidare il nuovo corso della squadra toscana.
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L'opzione Fabio Grosso come post VanoliSecondo quanto riportato da Matteo Moretto, resterebbero soltanto gli ultimi dettagli prima di una separazione ormai sempre più probabile tra la Fiorentina e Paolo Vanoli al termine della stagione. Le possibilità di permanenza del tecnico appaiono ridotte al minimo, nonostante il traguardo della salvezza centrato. La dirigenza, su indicazione di Fabio Paratici, starebbe già lavorando al futuro: in cima alla lista per la successione c’è Fabio Grosso, reduce da una stagione positiva alla guida del Sassuolo. Il suo profilo è considerato il più avanti nelle valutazioni per aprire un nuovo ciclo in casa viola.
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I risultati della Fiorentina con l'arrivo di VanoliCon l'arrivo di Paolo Vanoli in panchina, la Fiorentina ha vissuto una stagione piuttosto altalenante, caratterizzata da un rendimento non sempre continuo. Il bilancio complessivo mostra un equilibrio tra risultati positivi e non, con un numero di vittorie sufficiente a garantire la salvezza ma accompagnato da diversi pareggi e sconfitte che hanno frenato la corsa a obiettivi più ambiziosi. La squadra ha spesso alternato buone prestazioni a cali di rendimento, soprattutto nei momenti chiave della stagione.
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