Giammarco Probo

Simeone sulla finale persa: "Stiamo bene. La Real Sociedad ha meritato la coppa"
La sconfitta ai rigori può lasciare il segno nei Colchoneros?
Ragazzo curioso e amante del calcio, coltivo fin da bambino una forte passione per il giornalismo sportivo. Attraverso lo sport, e in particolare il calcio, trovo il modo di raccontare storie, emozioni e valori che vanno oltre il risultato finale. Scrivere, informare e analizzare le competizioni sportive rappresentano per me non solo un interesse, ma un vero percorso di crescita personale e professionale. Varie esperienza da redattore e caporedattore di testate giornalistiche, direttore sportivo grazie ad un esame superato a Coverciano e infine tesserino da Osservatore ottenuto con il massimo dei voti.
La sconfitta ai rigori può lasciare il segno nei Colchoneros?
Parola del vicepresidente e bandiera nerazzurra
Le parole dell'ex-allenatore di Roma e Milan
Le parole del tecnico spagnolo
Le dichiarazioni
Le dichiarazioni di Bonucci
Le dichiarazioni
Le dichiarazioni
I gol del bomber finlandese e la speranza di salire in Serie A
Le parole del tecnico
Il passo falso decisivo del Borussia Dortmund
Il traguardo scudetto e le belle parole per Chivu
gli obiettivi dei partenopei
Il modello salentino
Gli obiettivi dei nerazzurri
La brutta sconfitta esterna
Il focus sulla sfida
le condizioni del polacco
Il settore giovanile del Cornellà e la gioia dell'acquisto di Messi
Le dichiarazioni
La partita contro il Liverpool sotto la lente di ingrandimento
Così il tecnico spagnolo alla vigilia della sfida
Il tecnico chiede la remuntada
Parola del Principe
La risposta dell'agente di Calhanoglu
la crisi del Milan e la bruttissima annata di Leao
Il giudizio sull'episodio
Le elezioni e il discorso di Giovanni Malgò
La cronaca
Il tecnico tedesco carica i suoi per la sfida europea