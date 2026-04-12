Giammarco Probo

Ragazzo curioso e amante del calcio, coltivo fin da bambino una forte passione per il giornalismo sportivo. Attraverso lo sport, e in particolare il calcio, trovo il modo di raccontare storie, emozioni e valori che vanno oltre il risultato finale. Scrivere, informare e analizzare le competizioni sportive rappresentano per me non solo un interesse, ma un vero percorso di crescita personale e professionale. Varie esperienza da redattore e caporedattore di testate giornalistiche, direttore sportivo grazie ad un esame superato a Coverciano e infine tesserino da Osservatore ottenuto con il massimo dei voti.