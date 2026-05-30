Francisco Conceicao si racconta in un’intervista approfondita concessa a SportWeek, in cui l’esterno offensivo della Juventus apre uno sguardo personale sul proprio percorso e sulle sue prospettive. Il giocatore portoghese condivide riflessioni sul legame con l’ambiente bianconero e sulle ambizioni che lo accompagnano, soffermandosi anche sull’impatto del cognome che porta e sulle aspettative che ne derivano. Un confronto diretto e senza filtri, in cui emergono la sua visione del calcio e gli obiettivi che intende inseguire con la Juventus e con la Nazionale.

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Le dichiarazioni di Conceicao

"Sono uno che non ha paura di sbagliare. Posso avere di fronte il difensore più forte del mondo, ma io lo punto lo stesso. Nessun difensore è mai stato dribblato finché non ci riesce il primo: questa è la mia mentalità e penso di avere la qualità per dribblare chiunque. Continuerò a provarci per dimostrarlo coi fatti. Perché oggi nel mio ruolo mi sento uno dei migliori".

LA PASSIONE DEL DRIBBLING - "Gioco con allegria. Con passione. Con tanta voglia di fare la differenza. Senza allegria non sono lo stesso. Puntare il difensore e metterlo con il sedere per terra? Sì, in quei momenti mi esalto. Saltare l’avversario e vincere è ciò a cui tengo di più. Dopo, viene il fare gol".

LE ACCUSE AL PORTOGHESE - "Non è che io non voglia fare un passaggio a un compagno perché mi diverto a dribblare. Penso soltanto che in quel momento sono più utile alla squadra se provo a saltare l’uomo. Gioco sempre per la squadra, mai per me stesso".

TORINO, ITALIA - 10 DICEMBRE: Jonathan David della Juventus festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra con i compagni Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Lois Openda durante la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Pafos FC allo Juventus Stadium il 10 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La stagione e le statistiche del portoghese con la Juventus

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allaha avuto una stagione fatta soprattutto di qualità nel gioco più che di numeri. In circa 25–30 presenze ha segnato pochi gol e fornito pochi assist, ma si è distinto soprattutto per la capacità di dribblare e saltare l'uomo e creare superiorità nell’uno contro uno, risultando uno dei pochi in rosa davvero incisivi in questo fondamentale. Il suo impatto è stato quindi importante per dare imprevedibilità e ritmo all’attacco, anche se la poca concretezza sotto porta ha limitato il suo peso in termini di gol e assist.