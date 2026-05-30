Nel corso di un’intervista a DAZN, Federico Dimarco ha ripercorso le due sfide contro il Barcellona, soffermandosi sulla complessità della Champions League e sul suo equilibrio competitivo. Il difensore nerazzurro ha evidenziato come club abituati a dominare la scena europea, come il Real Madrid con i suoi numerosi successi, rappresentino un punto di riferimento costante per il livello della competizione. L’Inter sta cercando di consolidarsi tra le grandi d’Europa, anche se il cammino resta particolarmente impegnativo per via della qualità diffusa tra le squadre partecipanti. La Champions viene descritta come un torneo imprevedibile, in cui non esistono reali favorite, e la stagione attuale ha lasciato comunque qualche rimpianto, pur con la consapevolezza di dover continuare a puntare al massimo risultato possibile.

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Le dichiarazioni di Dimarco

"Difficile da spiegare, la Champions è difficile. Ci sono squadre come il Real Madrid che l'ha vinta 15 volte ed è abituato a stare a certi livelli. Noi abbiamo cercato di riportare l'Inter ai livelli più alti possibili, poi in Europa non è facile perché ci sono altre squadre forti. La Champions è un punto di domanda, non c'è una squadra che parte favorita. Quest'anno è stata una pecca, non voglio promettere che la vinceremo perché non mi piace fare promesse. Cercheremo di andare più avanti possibile"

LA POSSIBILE EVOLUZIONE IN QUESTO RUOLO - "Si può sempre imparare da qualsiasi allenatore o qualsiasi modulo. Non è che se dovessimo giocare a 4 mi rifiuterei, anzi; ci sono tante squadre che giocano a 4 dove il terzino fa quello che faccio io da quinto. Ho voglia di imparare, di crescere e di fare cose diverse, non è un problema".

MILANO, ITALIA - 28 MAGGIO: Media Day con Federico Dimarco dell'FC Internazionale presso la sede dell'Inter il 28 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

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Il futuro e gli elogi a Yamal

"Lamine Yamal è una roba allucinante, per l'età che ha è impressionante. Poi ho giocato con Dembélé, Doue, ma quando ho giocato la semifinale di Champions Yamal è stato incredibile. Ho subito avuto l'impressione che fosse un fenomeno".

IL FUTURO TRA DIECI ANNI - "Avrò 38 anni, credo che avrò smesso, anzi sicuro... Non lo so, è difficile. Non riesco mai a pensare troppo in là, ora voglio godermi le vacanze e quest'annata spettacolare. Da luglio penserò al prossimo anno"

La stagione e i numeri incredibili del nerazzurro

L'annata che ha vissutoè memorabile, confermandosi uno dei protagonisti assoluti dell’Inter grazie a numeri incredibili e di grande impatto per un esterno di fascia. Il suo contributo in termini di gol e assist è stato determinante, con prestazioni costanti che hanno unito qualità tecnica, precisione nei cross e incisività nelle conclusioni dalla distanza e sulle palle inattive. La sua crescita si è tradotta anche in alcuni record personali e di rendimento, a testimonianza di un’evoluzione che lo ha reso sempre più decisivo nelle due fasi di gioco. Oltre alla spinta sulla corsia mancina, Dimarco ha saputo incidere con continuità anche nelle partite più importanti, diventando un riferimento stabile nello sviluppo offensivo della squadra e uno dei laterali più produttivi del panorama europeo.

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