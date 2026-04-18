Nato nel 1997 e cresciuto a Milano, Federico Dimarco è un prodotto del vivaio nerazzurro di cui è entrato a far parte a soli 7 anni. Il suo percorso è una storia di resilienza infatti, dopo il debutto giovanissimo in prima squadra, ha dovuto affrontare una lunga gavetta in prestito tra Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona prima di imporsi definitivamente a San Siro sotto la guida di Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu poi. Quest'anno la sua Inter si trova con la strada libera verso lo Scudetto, con l'esterno sinistro che sta battendo ogni record per un difensore risultando decisivo in molte gare complicate.
Le statistiche
Serie A, Dimarco da record: 16 assist e record di partecipazioni al gol per un difensore
Dimarco, stagione da incorniciare: i numeri dell'esterno—
La sua capacità di creare occasioni è fuori categoria e quest'anno ha creato circa 50 occasioni da gol mettendo i compagni davanti alla porta e guida la lega per passaggi riusciti all'interno dell'area avversaria. Quando mancano 5 giornate al termine del campionato, Federico Dimarco ha raggiunto i 15 assist (secondo i nerazzurri 16 contando quello da corner per il gol di testa segnato da Thuram con la deviazione di un difensore del Bologna) segnando 6 gol restando nella storia come l'unico difensore nella storia della Serie A in grado di riuscirci.
Non solo numeri, ma anche il peso dei suoi assist alla fine della corsa si sta facendo sentire, come quello del 2-1 a San Siro nella partita più discussa dell'anno contro la Juventus, oppure la tripletta di assist nel 5-0 contro il Sassuolo o ancora i due assist messi a referto nella decisiva vittoria per 4-0 all'andata contro il Como. Tutte incredibili prestazione che hanno reso la sua stagione (non ancora conclusa) memorabile.
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Infatti, Federico Dimarco è il secondo calciatore in Serie A a riuscirci nell'impresa dopo il Papu Alejandro Gomez dell'Atalanta nella stagione 2019-2020, che concluse con 16 assist e 7 gol ma giocando da centrocampista avanzato in un'Atalanta superoffensiva. L'esterno sinistro italiano viaggia su una media di 2,8 passaggi chiave a partita. Questo significa che quasi ogni tre minuti in cui l'Inter attacca, lui crea una potenziale occasione da rete.
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