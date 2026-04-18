Nato nel 1997 e cresciuto a Milano, Federico Dimarco è un prodotto del vivaio nerazzurro di cui è entrato a far parte a soli 7 anni. Il suo percorso è una storia di resilienza infatti, dopo il debutto giovanissimo in prima squadra, ha dovuto affrontare una lunga gavetta in prestito tra Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona prima di imporsi definitivamente a San Siro sotto la guida di Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu poi. Quest'anno la sua Inter si trova con la strada libera verso lo Scudetto, con l'esterno sinistro che sta battendo ogni record per un difensore risultando decisivo in molte gare complicate.