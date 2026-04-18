Il Pisa di Oscar Hiljemark è oramai alle strette. Per salvarsi e mantenere la categoria serve un autentico miracolo sportivo. 18 punti raccolti dopo 32 giornate lasciano credere alla Serie B quale scenario sempre più probabile. Inoltre, sono 9 le lunghezze da recuperare all'accoppiata Lecce-Cremonese ferma a 27 punti. Mancando appena 6 gare al termine del campionato, solo un filotto di successi potrebbe rimettere in discussione il destino dei nerazzurri. Dall'altro lato, il Genoa di De Rossi è sempre più prossimo a certificare la permanenza in Serie A. La classifica dice +9 sul terzultimo posto. Di seguito le parole di Oscar Hiljemark alla vigilia di Pisa-Genoa.