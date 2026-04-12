Daniele De Rossi ha cambiato il passo del Genoa, contribuendo alla risalita della squadra in classifica grazie a un lavoro attento sull’organizzazione del gioco e sulla fiducia del gruppo

Daniele Cirafici 12 aprile - 20:57

L’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa ha rappresentato un passaggio importante nella stagione della squadra rossoblù. Il tecnico è stato chiamato a guidare il club in un momento delicato, con l’obiettivo di dare nuova fiducia al gruppo e migliorare la posizione in classifica. Con il passare delle settimane, il lavoro dell’allenatore ha iniziato a produrre risultati evidenti. La squadra ha mostrato maggiore compattezza, un atteggiamento più determinato in campo e una gestione più equilibrata delle diverse fasi della partita. Tutti elementi che hanno contribuito alla progressiva risalita del Genoa in classifica.

Una squadra più solida e organizzata — Uno degli aspetti più evidenti del lavoro di De Rossi riguarda l’organizzazione della squadra. Il Genoa ha iniziato a giocare con maggiore ordine tattico, mostrando una struttura più chiara sia in fase difensiva sia nelle transizioni. Allo stesso tempo, il gruppo ha acquisito maggiore sicurezza nei propri mezzi. I giocatori sembrano infatti aver trovato maggiore fiducia nel sistema di gioco proposto dal tecnico, riuscendo a interpretare meglio i momenti della partita e a gestire con più lucidità le situazioni di difficoltà. In diverse gare recenti, inoltre, la squadra ha dimostrato una migliore capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più complicati, mantenendo concentrazione e disciplina tattica. Un segnale importante della crescita del gruppo, che appare sempre più consapevole delle proprie possibilità e del lavoro svolto quotidianamente sotto la guida dell’allenatore.

Il peso dell’allenatore nella risalita — La crescita del Genoa nelle ultime settimane dimostra quanto il lavoro dell’allenatore possa incidere sull’andamento di una stagione. L’impatto di De Rossi non si è limitato agli aspetti tattici, ma ha riguardato anche la mentalità della squadra.

Il tecnico ha infatti lavorato molto sulla fiducia del gruppo, cercando di trasmettere ai giocatori un atteggiamento più competitivo. Grazie a questo cambio di mentalità, il Genoa è riuscito a ottenere risultati importanti e a guardare con maggiore ottimismo alla parte finale del campionato.