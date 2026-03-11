La storia si unisce al presente: il Genoa lancia la nuova limited edition

Come scegliere qual è la maglia più bella nella storia del proprio club del cuore? Per non avere l'imbarazzo della scelta, il Genoa ha lanciato la nuova limited edition in sinergia con Marcello Pipitone che mixa le casacche iconiche della...

Dalla bellezza delle maglie iconiche del Genoa nasce l'incredibile serie limitata formata da bellissimi pezzi unici firmati Marcello Pipitone per Pulsee Energy insieme allo sponsor tecnico Kappa. Un risultato inaspettato tra loghi vintage, maniche lunghe, dettagli indimenticabili e uno stile inconfondibile, ripercorrendo la storia del club e le sue origini, creando maglie ancora più belle, vissute e ricche di tradizione. I tifosi sono già in visibilio, pronte a collezionarle tutte. Video credits: Genoa, Instagram.