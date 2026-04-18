Senza grandi possibilità di errore, Marco Giampaolo e la sua Cremonese si preparano ad ospitare la sfida interna contro il Torino di Roberto d'Aversa. Dato che i grigiorossi hanno gli stessi punti del Lecce in classifica (ovvero, a quota 27), l'imperativo è vincere per scacciare l'incubo retrocessione. Il Torino è sostanzialmente salvo e mira a garantirsi un finale di campionato tranquillo, dopo l'arrivo dell'ex tecnico del Parma. Riportiamo le parole di Giampaolo in conferenza stampa.