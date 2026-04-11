Era una gara da non sbagliare per la Cremonese di Giampaolo, invece è arrivata una sconfitta dolorosa. 1-o del Cagliari per mano di Sebastiano Esposito e altri punti persi sulla strada che dovrebbe portare all'obiettivo salvezza. Per un'ora di gioco, dunque fino alla rete decisiva dell'attaccante del Cagliari; Giampaolo ha scorto delle cose positive. Incredibilmente, a seguito della rete, la Cremonese non ha più reagito. La sconfitta, contenuta nel punteggio, può avere al contrario degli effetti potenzialmente drammatici per i grigiorossi. 27 rimangono i punti, gli stessi del Lecce, che però deve ancora giocare la sua 32esima giornata di campionato.