Inter-Cagliari, l’abbraccio pre partita tra Thuram e Sebastiano Esposito

Amici fuori dal campo, avversari per una notte. Ben lo sanno Marcus Thuram dell'Inter e Sebastiano Esposito del Cagliari che, prima del match, si sono salutati tra sorrisi e grandi abbracci.

Cosa c'è in comune tra Inter e Cagliari? La famiglia Esposito. Non solo Francesco Pio ma anche Sebastiano, di proprietà dei nerazzurri ma che milita tra le fila dei sardi. Da questo collegamento, parte un momento molto particolare prima del match di San Siro, che non è passato inosservato ai tifosi. E' l'abbraccio tra Marcus Thuram e Sebastiano Esposito, grandi amici extra campo e che si sono fermati a parlare prima del fischio d'inizio, per qualche minuto disteso tra grandi sorrisi, dimenticando per un po' le tensioni del campionato. Video credits: Serie A, Instagram.